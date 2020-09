Torra: Si hay un 51 % a favor de la independencia, no lo podemos malgastar

Barcelona, 11 sep (EFE).- El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha afirmado este viernes que si en Cataluña se alcanza un 51 % de votos a favor de la independencia, "no lo podemos malgastar como con la sentencia" del procés, y en referencia a su posible inhabilitación ha aseverado: "No soy un presidente simbólico".

En una entrevista en El Punt Avui, el presidente catalán se ha pronunciado en estos términos sobre distintos sondeos que apuntan a una posible mayoría independentista en unas elecciones autonómicas y a su eventual inhabilitación por desobediencia por colgar pancartas a favor de la secesión en el Palau de la Generalitat, causa cuya vista se celebrará el 17 de septiembre en el Tribunal Supremo.

Torra ha argumentado que si hay un 51 % de voto independentista en unos comicios, ello daría una "fuerza imparable que se tiene que poner en práctica" ya que con ese porcentaje este "país no tiene límites", por lo que "no se puede malgastar como con la sentencia" del procés.

Preguntado sobre su posible inhabilitación tras la vista en el Supremo en la que hablará "muy claro", ha dicho: "A mi se me ha reprochado mucho que soy un presidente retórico, un presidente simbólico.....Yo creo que no, de ninguna de las maneras. Justamente he intentado huir siempre de simbolismos y retóricas, y en este caso especialmente. (...) A mi los simbolismos no me gustan".

En cuanto a la mesa de negociación con el Gobierno, el presidente de la Generalitat ha advertido a Pedro Sánchez de que "queremos la autodeterminación y la amnistía en un papel, porque esta mesa aparece y desaparece".

Torra ha avanzado que el Ejecutivo les hará llegar el orden del día de esta mesa de diálogo, que prevé recibir entre el lunes y el martes de la próxima semana.

"Sabremos cuáles son los puntos del día que el Gobierno quiere tratar, porque los nuestros ya los tiene claros", ha subrayado Torra, en referencia a la reclamación de una fecha para un referéndum de autodeterminación y a la "amnistía" de los líderes independentistas condenados por el procés.