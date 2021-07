Torres dice que con el certificado verde se busca dar "seguridad" y "no" cerrar la economía en Canarias

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 23 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha indicado este viernes que con la implantación del certificado Covid en los territorios que se encuentren en nivel 4 de riesgo por la pandemia se busca dar "seguridad" porque "no" quieren cerrar la economía del archipiélago.

Por ello, entiende que el certificado verde, como también se le denomina, "es clave", además ha recordado que Canarias ya solicitó su implantación el pasado año para viajar por la Unión Europea y el espacio Schengen.

El certificado verde recoge si estás vacunado con doble pauta o individual si es la única, así como si has padecido la enfermedad o tienes una prueba negativa de test para poder "moverte con seguridad" por la UE y el espacio Schengen, además de ser una medida que se está implementando en Francia o Alemania.

"Da seguridad y tenemos que caminar hacia la seguridad y aquel que no se quiere vacunar, porque hay quien no se quiere vacunar, que es negacionista, no puede poner en riesgo la seguridad de las personas que sí se quieren vacunar y son responsables, por lo tanto, no pueden pagar los que son responsables frente a quienes teniendo la obligación, que es individual, se niega", apostilló en declaraciones a los periodistas tras la inauguración de la comisaría de Distrito Centro de Policía Nacional en Las Palmas de Gran Canaria.

De esta forma, dijo, si alguien se niega "no puede entrar en los espacios de mayor contaminación, que son los espacios cerrados", considerando que de esta forma se está "preservando un derecho individual" con la adopción de una medida sanitaria.

Torres también ha querido reconocer que "hay mucha gente joven en Canarias que ha ido masivamente a vacunarse", así como ha puesto en valor que este jueves se descargaran más de 70.000 certificados verde.

Finalmente, ha señalado que la subida de niveles de alerta por el aumento de contagios en algunas islas implican medidas que ayudan, y son las que puede adoptar el Gobierno regional, mientras otras dependen de "otros entes, por ejemplo, en estos momentos se está esperando el informe de Fiscalía del Supremo y el posible fallo del Supremo con respecto al toque de queda, que ayudaría muchísimo".

Aún así, ha puntualizado, que actualmente la "realidad es distinta, no" se tiene la ocupación de UCI que de otras olas de pandemia pero sí apeló a la responsabilidad de la ciudadanía ante el incremento de contagios.