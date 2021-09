Torres mantiene que no se obliga a vacunar a los funcionarios pero estudia que presenten pruebas diagnósticas

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 2 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha afirmado este jueves que su Ejecutivo no va a "obligar" a la vacunación de los funcionarios y empleados públicos --recordó el fallo del Constitucional en el caso de Galicia-- pero sí estudian que tengan que presentar pruebas negativas en Covid-19 para ejercer su labor.

En declaraciones a los periodistas durante una comparecencia junto a la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha apuntado que esta es una de las medidas que se discuten este jueves en la reunión del Consejo de Gobierno en la que se prevé aprobar un decreto-ley que regule mejor la normativa relacionada con la pandemia.

Torres ha comentado que este decreto, con rango de ley y que irá al Parlamento para recabar aportaciones de los grupos parlamentarios, permitirá contar a Canarias por primera vez con una normativa autonómica que de cobertura para los próximos años en caso de pandemia o crisis sanitaria.

El presidente ha comentado en otros países donde ya se ha alcanzado el 70% de la población con doble pauta hay medidas de esas características y entiende que "no es coherente" que por ejemplo haya profesores no vacunados "porque no lo quieren" y atiendan a niños y jóvenes, la mayoría vacunados.

Torres ha insistido en que vacunar "es lo más inteligente" para cuidarse individualmente y lo más solidario desde el punto de vista colectivo, y sostiene que los trabajadores públicos son "los primeros" que deben "dar ejemplo", por lo que abre la puerta a que haya que presentar de forma periódica una PCR negativa o un test de antígeno, tal y como sucede en los aeropuertos de Canarias.

A su juicio, eso "no elimina ningún derecho individual", ha detallado.