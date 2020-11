Trabajadores españoles en Gibraltar celebran el "respaldo" de los gobiernos de España, Gibraltar y Reino Unido

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (CÁDIZ), 18 (EUROPA PRESS)

La Asociación de Trabajadores Españoles en Gibraltar ha afirmado que aunque los acuerdos sobre los derechos de los trabajadores transfronterizos "ya estaban previstos en todos sus términos en los memorandums con la mediación de Europa", se alegran "mucho" de seguir teniendo el respaldo "una vez más" del Gobierno de España, así como del gobierno de Gibraltar y de Reino Unido.

En una nota, la asociación ha afirmado que ese interés por las tres partes les causa "algo más de tranquilidad a tanta angustia que sufren muchas familias de trabajadores por lo que pudiera ocurrir, dado lo duro que ha sido el ministro Británico".

No obstante, han apuntado su preocupación al no haber aún acuerdos con las negociaciones sobre la pesca en las costas de Escocia ni la frontera de las dos Irlandas, ya que "parece ser que hay países no dispuestos a aceptar acuerdos entre países que no sean comunes".

Igualmente, la asociación ha indicado que quiere saber acerca del resto de garantías, como la fluidez en la frontera sin demoras, señalando en este sentido que no entienden que se haya rechazado la propuesta de la Comisaría linense para habilitar otros 42 puestos de policías.

Asimismo, han requerido más información sobre la tarjeta médica europea, prestaciones, bajas médicas, pensión, la validez del carnet de conducir español o si puede volver a trabajar en las mismas condiciones un trabajador español que entra en desempleo en Gibraltar o alguien que después del Brexit allí encuentre trabajo.