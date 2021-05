De la Transición a 'Alicia en el país de las maravillas' en la presentación del plan de Sánchez para la España de 2050

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado este jueves el proyecto que ha impulsado para idear la España de 2050, en un acto en el que se ha rodeado de empresarios y académicos, y en el que el ejemplo de la Transición o las lecciones de 'Alicia en el país de las maravillas' han servido para alertar de la necesidad de comenzar ya a sentar las bases del país que habrá dentro de 30 años.

El acto de este jueves estaba ya previsto desde antes de que estallara el martes la crisis migratoria y diplomática con Marruecos, y Moncloa ha decidido mantenerlo precisamente en su intento de trasladar que además de atender al corto plazo y a los desafíos presentes, es necesario "alzar la mirada" y comenzar pensar en el medio y largo plazo.

Por ello, no ha habido ninguna alusión a este u otros temas que copan ahora mismo la actualidad, al margen de la reflexión sobre cómo la pandemia ha acelerado muchos de los procesos de cambio y desafíos que el Gobierno considera que es prioritario afrontar, y a los avances en la vacunación.

"Necesitamos una nueva visión de España más allá de las urgencias inéditas que ocupan buena parte de nuestras tareas", ha afirmado Sánchez desde el escenario del auditorio principal del Museo Reina Sofía, y ante un público formado por representantes de empresas como Acciona, Aena, Amazon, BBVA, Caixabank, Endesa o Ferrovial, de sindicatos, de la patronal y del tercer sector, así como del mundo académico. De su gobierno le han acompañado sus cuatro vicepresidentas, y también estaban la presidenta del Congreso y la del Senado.

Por su parte, los profesionales de los medios de comunicación han seguido el desarrollo del acto a través de una pantalla desde un pequeño auditorio anexo, para cumplir con las limitaciones de aforo que exige la pandemia del coronavirus, según ha explicado Moncloa.

El acto ha dado comienzo a las 11.30 horas y, de forma paralela, el Gobierno ha hecho público el citado estudio de más de 650 páginas elaborado a lo largo del último año por un centenar de investigadores de reconocido prestigio y de disciplinas académicas diversas, coordinados por la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia y apoyados por organismos como la AIReF, el Banco de España, y el Joint Research Centre de la Comisión Europea.

"UTOPÍAS COMPARTIDAS"

A los mandos de ese equipo, el jefe del gabinete de Sánchez, Iván Redondo, y el director de la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia, Diego Rubio, quien se ha encargado de arrancar la presentación en el Reina Sofía leyendo un extracto de 'Alicia en el país de las maravillas', como ejemplo de la relevancia que tiene pensar en el futuro y en el camino a seguir para llegar a él.

Así, ha recordado la conversación que mantiene Alicia con el Gato de Cheshire, cuando tras escapar de la reina ésta le pregunta qué camino debe tomar, y el gato responde que eso depende del sitio al que quiera ir. "No me importa mucho el sitio --responde Alicia--. Entonces no importa mucho el camino que tomes --afirma el gato--".

También ha apelado a la necesidad de idear "utopías" y "visiones" compartidas que definan ese rumbo al que caminar, coordinando los esfuerzos y "superando las discrepancias.

Antes de Sánchez, también han tomado la palabra el vicepresidente de la Comisión Europea para Relaciones Institucionales y Prospectiva, el eslovaco Maros Sefcovic; la catedrática y coautora del estudio, María Loureiro; y dos representantes de la sociedad civil: Marta Borrell, estudiante de bachillerato y María José Jiménez, jubilada que trabaja como voluntaria en varios proyectos sociales.

Ya en su turno, el presidente ha explicado que el estudio elaborado por Moncloa y los académicos es un punto de partida para iniciar un gran "diálogo nacional" para pesar la España de 2030, que quiere llevar a los municipios y las comunidades autónomas. Y para ello, ha defendido la necesidad de "aunar esfuerzos" como en la Transición.

"La España de hoy es distinta a la España de hace 40 años porque aquellas generaciones la pensaron distinta", ha justificado Sánchez, tras defender que ya en la Transición se hizo este ejercicio de pensar el futuro y argumentar que "el bienestar de hoy" es resultado de aquella "visión compartida".

De hecho, Sánchez ha ido más allá para afirmar que el de hoy es un "hito importante en la democracia española", al presentarse el "primer ejercicio colectivo de prospectiva estratégica" que se realiza en España.