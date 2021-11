Transportes se compromete a acercar Cantabria al resto del país y Revilla celebra que el AVE "no tiene marcha atrás"

En el acto de inicio de las obras de la línea Amusco-Osorno, el presidente cántabro asegura que esta actuación "le ha quitado años de vida"

SANTANDER, 6 (EUROPA PRESS)

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha mostrado el compromiso del Gobierno por "acercar" Cantabria al resto de España, tanto con el desarrollo de la línea de alta velocidad para el tráfico de viajeros como de la red convencional para el tráfico de mercancías.

Así lo ha dicho este sábado durante el acto organizado con motivo del inicio de las obras de la línea de alta velocidad entre Amusco y Osorno, que se ha celebrado en Monzón de Campos, donde hace diez años tuvo lugar otro evento similar para reivindicar el proyecto tras su paralización cuando era ministro José Blanco.

Al acto han acudido también varios miembros del Gobierno de Cantabria, encabezados por el presidente, Miguel Ángel Revilla, que ha celebrado que el AVE ya "no tiene marcha atrás" porque "sería un escándalo" que se repitiera lo ocurrido en 2010, cuando se anuló la adjudicación y el proyecto "desapareció".

La ministra ha puesto en valor la puesta en marcha de las primeras obras de esta línea, que hará posible la conexión de Cantabria a la red de alta velocidad, mejorando las conexiones ferroviarias con la Meseta y reduciendo de manera notablelos tiempos de viaje.

Además, ha avanzado que el próximo lunes el Consejo de Ministros tiene previsto autorizar la licitación del contrato para la ejecución de las obras de la duplicación de vía en el tramo Renedo-Guarnizo y otras actuaciones en la línea entre Torrelavega y Renedo, por un valor estimado de 51,3 millones de euros.

ALTA VELOCIDAD A CANTABRIA

Ha hecho hincapié en la "apuesta firme" de su departamento en el desarrollo de la línea de alta velocidad a Cantabria, dado que también se ha tramitado ya la redacción de los proyectos de los tramos hasta Alar del Rey y la información pública del estudio informativo hasta Reinosa.

En este sentido, también ha recordado que, en octubre, se ha sometido a información pública el proyecto del tramo donde arranca esta línea: Palencia-Palencia norte.

Además, el Ministerio está realizando la tramitación necesaria para poder licitar en 2022 las obras del tramo consecutivo al visitado hoy, el Osorno-Calahorra de Boedo, por más de 73 millones de euros. Y, posteriormente, le seguirá el tramo Calahorra de Boedo-Alar del Rey.

Igualmente, ha remarcado que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022 comprenden 64 millones de euros para las cercanías en Cantabria y ha puesto en valor los más de 12 millones de euros aprobados ayer en la Conferencia Nacional de Trasportes para ayudar a la comunidad a transformar y modernizar su movilidad y transporte público.

"ME HA QUITADO AÑOS DE VIDA"

Por su parte, el presidente cántabro se ha mostrado visiblemente emocionado en este acto que marca "el comienzo del fin" de una obra que es "una de las grandes batallas que Cantabria está librando en Castilla, como ya lo fuera la Autovía de la Meseta, que ahora "beneficia y vertebra" a dos territorios "hermanos", o la futura Autovía Aguilar-Burgos, el "cordón umbilical" que comunica Cantabria con Madrid.

"Me ha quitado once años de vida", ha señalado en referencia a esta actuación Revilla, que tras el acto institucional ha presidido una comida popular. No obstante, ha destacado que "los hechos" y el cumplimiento "riguroso" de lo prometido confirman la buena impresión que le causó la ministra Raquel Sánchez en su primera reunión.

Además, ha resaltado la importancia del anuncio realizado ayer por Sánchez de la licitación del tramo de la doble vía entre Renedo de Piélagos y Guarnizo, un proyecto que pondrá a Torrelavega y Santander "a 12 minutos de distancia y mejorará las cercanías".

OBRAS

Estas obras son el tramo más largo de la línea entre Palencia y Santander, con un presupuesto de 79,2 millones de euros y 40 meses de ejecución. Se desarrolla en un terreno muy llano, que requiere el movimiento de dos millones de metros cúbicos de tierras y cuatro millones de metros cúbicos de tierras de relleno en un terreno arcilloso que lo hace complicado.

Destacan elementos como dos viaductos de 150 y 116 metros y otro sobre la línea férrea convencional, así como dos pasos inferiores bajo la N-611 y la A-67.

El tramo Palencia-Reinosa cuenta con de 123 kilómetros. De ellos, Palencia Alar-del Rey se divide en cinco partes, dos ya en obras, que suman 43 kilómetros, lo que supone el 50 por ciento del tramo.

En los tres restantes está muy próxima la finalización de la redacción del proyecto y en el primer trimestre estarán aprobados técnicamente para su licitación. El tramo Alar del Rey-Reinosa, de 43 kilómetros, cuenta ya con el estudio informativo aprobado y remitido al Ministerio de Transición Ecológica para informe de impacto ambiental. Mientras, Palencia-Palencia norte se ha sometido a información pública.

Por otro lado, en los 88 kilómetros de línea entre Reinosa y Santander se requieren obras de adecuación y duplicación entre Torrelavega y Santander, de 29 kilómetros, y un cambiador de anchos en Reinosa para la transición entre las dos líneas.

Al acto celebrado hoy han asistido el vicepresidente del Gobierno de Cantabria y consejero de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte, Pablo Zuloaga; varios consejeros; el presidente del Parlamento, Joaquín Gómez; la delegada del Gobierno, Ainoa Quiñones; la presidenta de Adif, María Luisa Domínguez; diputados y senadores, así como otras autoridades de Cantabria y Castilla y León.

Entre ellos, el consejero Fomento de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, que ha agradecido a la ministra su paso por su Comunidad Autónoma, que pone de manifiesto "avances" en las infraestructuras y, especialmente, esta línea que "vertebra España" y su conexión con las comunidades autónomas del norte.

Ha pedido compromiso con el medio rural y que en el reparto de fondos europeos se tenga en cuenta una "discriminación positiva" con la España vaciada y que los fondos no solo se repartan "por población", sino teniendo en cuenta la prestación de servicios.