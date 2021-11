Los 'transterrados', que abandonaron Euskadi por el terror de ETA centrarán el XIX Seminario Fernando Buesa

La fundación recuerda que fue "la consecuencia más numerosa y silenciada de un proyecto de exclusión social y político"

El XIX Seminario Fernando Buesa, que se celebrará los próximos días 22 y 23 en Palacio de Congresos Europa de Vitoria-Gasteiz, se centrará en esta edición en los "Transterrados", las personas que abandonaron Euskadi por el terrorismo, "la amenaza violenta o la presión social".

Organizado por la Fundación Fernando Buesa Blanco Fundazioa y el Instituto de Historia Social Valentín de Foronda, en la jornada se quiere transmitir que "la trágica experiencia del terrorismo en el País Vasco dio lugar a muy diferentes realidades y expresiones".

"Una de ellas, de las que más se ha hablado y de las que menos se sabe, es la de los transterrados, aquellas personas que tuvieron que dejar su territorio por la amenaza violenta o por la presión social que la acompañaba", asegura en un comunicado la Fundación creada en memoria del dirigente del PSE-EE y exconsejero del Gobierno Vasco asesinado por ETA.

En el seminario se pretende destacar que, "de manera silenciosa y anónima o con manifestación expresa del hecho, muchos trasladaron fuera de los límites su actividad, su negocio, su familia o simplemente su residencia, tratando de buscar un refugio donde huir de un escenario hostil para ellos o para lo que podían representar".

"Fue la expresión más visible de aquella 'espiral de silencio' del terrorismo, aplicada a invisibilizar a todos cuantos no formaban parte de su propuesta de sociedad homogeneizada, tan exclusiva como excluyente", subraya la Fundación Fernando Buesa en un comunicado.

Según apunta, "otros muchos, todavía más incontables que estos, debieron optar por el 'exilio interior', por la renuncia forzada a proyectarse conforme a sus capacidades en la sociedad en que vivían, a participar decididamente en ella, como ciudadanos que eran".

"DARLES VOZ"

El XIX Seminario Fernando Buesa Blanco quiere "dar voz a algunas de aquellas personas para que trasladen su experiencia de vida, sin duda representativa de otros muchos de su misma sensibilidad, profesión y actitud". "También se trata, en lo posible, de aportar al conocimiento de cuántos, quiénes, de qué manera, mediante qué procedimientos y en qué momentos se vieron forzados a esa salida", manifiesta.

En su opinión, "el tema siempre ha estado revestido de ignorancia, suposiciones y afirmaciones poco sustentadas, y es conveniente por eso proporcionar toda la luz al respecto que sea posible". "Del mismo modo, interesa conocer si se desplegaron estrategias para acompañar esas salidas o para facilitar los regresos, igual que poner en relación nuestra experiencia con algunas de las muchas que por desgracia acompañan en el mundo a cada trauma colectivo", señala.

EXCLUSIÓN SOCIAL Y POLÍTICA

La Fundación enfatiza que "el transterramiento" fue "la consecuencia más numerosa y silenciada de un proyecto de exclusión social y política soportado en la contundente amenaza del terrorismo".

Se trata de poner atención en quienes "no pudieron o a quienes se les indicó que no debían soportar más esa presión que, sin embargo, no cuestiona otra realidad: la mayoría de la ciudadanía vasca amenazada de alguna manera permaneció en el lugar, resistiendo y contribuyendo así también a ganar ese pulso".

Entre los ponentes, estarán la vicepresidenta de la Fundación Fernando Buesa Blanco, Sara Buesa; el miembro del Patronato de la Fundación y exdelegado del Gobierno en el País Vasco, Jesús Loza; el fundador de Alianza Popular en Vizcaya, Antonio Merino Santamaría; el magistrado Edmundo Rodríguez Achútegui; el expresidente de Confebask Roberto Larrañaga; las periodistas Aurora Intxausti y Arantza González Egaña o el hijo de José Ignacio Ustaran Ramírez (víctima de ETA), José Ignacio Ustaran.