Trapero pide respeto a la policía ante los intolerantes y los que les avalan

Barcelona, 22 oct (EFE).- El mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, ha denunciado el auge de "comportamientos preocupantes de intolerancia" contra la policía avalados por algunos sectores y ha pedido "respeto": "¿qué tiene de cambiar el mundo lanzar piedras a la policía o quemar contenedores?".

Así lo ha exclamado Trapero en su discurso con motivo del Dia de les Esquadres, patrón de la policía catalana, en que ha reivindicado que los policías han demostrado en la pandemia que son unos servidores públicos "esenciales" y que solo piden "respeto, no actitudes sumisas ni miedos ya superados a la policía".

El mayor ha denunciado que en los últimos tiempos se han producido "comportamientos preocupantes de intolerancia, no generalizados, no cuantitativamente relevantes, pero sí comportamientos grupales violentos que expresan una preocupante intolerancia", ante los que ven con "preocupación" cómo desde algunos sectores se "contemporiza" y en algunos debates públicos "a aquel que tira una piedra a la policía se le otorga el título de activista".

"Entendemos que el ejercicio al derecho a la concentración y a la manifestación tiene que molestar, porque si no, no son tales, así han avanzado nuestras sociedades, es lo que hicieron nuestros padres para conseguir escuelas, ambulatorios, mercados municipales y mil cosas. Pero me pregunto: ¿qué tiene de cambiar el mundo lanzar piedras a la policía o quemar contenedores? ¿cuál es este nuevo paradigma y qué tiene de transformador y de revolucionario?", ha indicado.