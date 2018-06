Un tribunal paquistaní inhabilita al ex primer ministro Abbasi para las elecciones

Un tribunal paquistaní inhabilitó hoy al ex primer ministro Shahid Khaqan Abbasi por "ocultar hechos y no revelar toda la información a sus votantes", en un nuevo golpe para su partido a menos de un mes de las elecciones generales del 25 de julio.

"Abbasi es culpable de ocultar hechos y no revelar toda la información a sus votantes, no es una persona honesta y recta, declaro que no está cualificado para ser elegido para ser miembro de un Parlamento, de acuerdo con el artículo 62 de la Constitución", afirmó el juez Ibadur Rehman en su sentencia.

Ese artículo establece que los gobernantes deben ser "honestos" y "rectos".

La candidatura de Abbasi fue llevada a los tribunales por un particular, Masood Ahmed Abbasi, que lo acusó de no revelar todos sus activos ante la Comisión Electoral de Pakistán antes de los comicios, tal y como establece la ley.

El juez indicó que Abbasi valoró una vivienda en Islamabad en 300.000 rupias (unos 2.120 euros), pero la hipoteca por la misma es de 24,7 millones de rupias (unos 174.500 euros).

En su fallo, que el político puede apelar en un tribunal superior, el magistrado concluyó que reveló diferentes activos en distintas declaraciones en las dos circunscripciones por las que se presentaba a las elecciones, relacionados con los inmuebles que posee y sus acciones en la compañía aérea Air Blue.

Abbasi sigue los pasos del hombre al que sustituyó en el cargo, el ex primer ministro Nawaz Sharif, inhabilitado en julio de 2017 por no declarar un sueldo que ya no recibía de una empresa de un hijo, lo que fue considerado por el Supremo una violación del artículo 62.

La máxima instancia judicial paquistaní dictaminó el 13 de abril que las inhabilitaciones por el artículo 62 son permanentes.

El ex primer ministro, tres de sus hijos y un yerno afrontan tres investigaciones relacionadas con la propiedad de pisos en una exclusiva zona de Londres, la creación de las compañías Azizia Steel y Hill Metal y una más por la empresa de inversiones Flagship y otras quince compañías.

Sharif ha desafiado recientemente a los poderes establecidos del país y afirmado que fue inhabilitado porque su Gobierno acusó al exdictador militar Pervez Musharraf de traición ante los tribunales.