El Tribunal Supremo admite a trámite los nueve recursos del PP por los indultos y reclama al Gobierno los expedientes

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

El Tribunal Supremo ha admitido a trámite los nueve recursos contencioso-administrativos que interpuso este miércoles el PP contra los indultos concedidos a los condenados por el 'procés' y ha reclamado al Ministerio de Justicia que remita los expedientes de indulto en un plazo máximo de 20 días, según han confirmado a Europa Press fuentes del partido y del alto tribunal.

Se trata de nueve recursos presentados ante el Supremo por el PP por cada uno de los nueve expedientes de indulto, una medida de gracia aprobada el pasado 22 de junio por el Consejo de Ministros y que el presidente de los 'populares', Pablo Casado, ha calificado de "atropello democrático".

"Anuncio que hemos recurrido al Tribunal Supremo la concesión de estos indultos como partido político que representa a millones de españoles afectados en su soberanía con este atropello democrático y a miles de catalanes que han visto atacado su patrimonio, su libertad, su seguridad y su convivencia en la escuela, el trabajo o en los servicios públicos. ¡Basta ya!", proclamó Casado ante el Pleno del Congreso este miércoles, en un debate sobre los indultos que se prolongó más de seis horas.

UN PASO AUTOMÁTICO SI LOS RECURSOS SON FORMALMENTE CORRECTOS

Un día después, el Supremo ha admitido a trámite esos nueve recursos contencioso administrativos del PP y ahora el Ministerio de Justicia que dirige Juan Carlos Campo tiene que remitir los expedientes de concesión de esos indultos al tribunal en el plazo máximo de veinte días, según han subrayado fuentes 'populares'.

Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press han confirmado que el alto tribunal ha admitido los recursos del PP, igual que hizo con los de Cs y Vox. Según han añadido, se trata de un paso automático si los recursos son formalmente correctos y se inicia la tramitación. En el caso del PP no piden ningún tipo de medidas cautelares.

Este trámite automático no adelanta ninguna decisión sobre el fondo del asunto ni sobre la legitimación para recurrir, asuntos que se resolverán más adelante. La única consecuencia procesal de este paso es que obligará al Gobierno a entregar al alto tribunal los expedientes de indulto, ya que siempre se reclaman los documentos sobre los actos gubernativos que han sido impugnados para que puedan ser analizados.

EL PP NO DESCARTA QUE CASADO RECURRA COMO OBJETIVO DE LOS CDR

Fuentes del PP ya aseguraron este miércoles a Europa Press que el partido también está estudiando la posibilidad de que Pablo Casado recurra a nivel personal después de que su nombre apareciese en un informe de la Guardia Civil como posible objetivo de atentado por parte de los Comités de Defensa de la República (CDR).

Casado ha criticado que el Gobierno le ocultara este hecho y le ha pedido explicaciones, ya que, a su juicio, "lo más grave" es que cuando salió esa información, en plena campaña electoral de noviembre de 2019 y se puso escolta a los empresarios incluidos en ese informe, su jefe de gabinete llamó al de Pedro Sánchez, Iván Redondo, para preguntar si había "algún político del PP en la lista", algo que negaron "rotundamente".

"Algún día me tendrá que dar explicaciones de esto señor Sánchez y espero que no sea demasiado tarde y que a nadie del PP le pase nada con los CDR. Si no, su Gobierno será responsable por no haberles avisado a tiempo", espetó Casado al presidente del Gobierno durante el Pleno del Congreso.