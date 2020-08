Trump usó "Hallelujah" sin autorización en la Convención Republicana

Los Ángeles (EE.UU.), 28 ago. (EFE).- Representantes del cantautor Leonard Cohen, fallecido en 2016, aseguraron que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, utilizó la canción "Hallelujah" durante su discurso en la Convención Republicana a pesar de contar con el rechazo explícito para ello.

El representante legal del patrimonio de Cohen publicó un comunicado este viernes en el que indica que "específicamente" no dieron permiso al comité organizador del evento para reproducir la canción y que estudiarán acciones legales por no haber cumplido con su palabra.

"Estamos sorprendidos y consternados de que el Comité Nacional Republicano procediera sabiendo que el patrimonio de Cohen había rechazado específicamente la solicitud de uso y el intento bastante descarado de politizar y explotar de una manera tan atroz 'Hallelujah', una de las canciones más importantes de Cohen", afirmó el abogado Michelle L. Rice.

La famosa canción se reprodujo dos veces durante el espectáculo de fuegos artificiales posterior al discurso de Trump, una en formato ópera y otra con la versión de Tori Kelly, quien afirmó en redes sociales que "nadie había solicitado su uso ni a ella ni a su equipo".

El abogado de Cohen anunció que están explorando "sus opciones legales" y añadió una ironía con el título de otra canción del cantautor, "You Want it Darker", que significa "Lo quieres más oscuro" en español.

"Si el comité hubiera pedido otra canción, 'You Want it Darker', con la que Leonard ganó un Grammy póstumo en 2017, quizás habríamos considerado aprobar esa canción", agregó.

También el sello de Cohen, Sony/ATV Music Publishing, confirmó esa versión de los hechos en otro escrito.

"En vísperas de la final de la convención, representantes del Comité Nacional Republicano se comunicaron con nosotros para obtener el permiso para una presentación en vivo de 'Hallelujah' de Leonard Cohen. Rechazamos su solicitud", apuntaron.

Seguidores del músico en redes sociales enfatizaron el hecho de que Trump utilizara una canción de un canadiense tras su patriótico discurso, que además habla de una ruptura amorosa, y remarcaron el hecho de que Cohen falleció justo un día antes de que Trump ganara las elecciones de 2016.

Esta no es la primera polémica con el uso de canciones sin permiso en mitines de Trump, pues anteriormente los Rolling Stones y Neil Young también criticaron el uso de canciones y amenazaron con emprender acciones legales.

Asimismo, artistas y grupos musicales como R.E.M., Lorde, Sia, Linkin Park, Green Day, Blondie y Pearl Jam, entre otros, demandaron el mes pasado a los dos principales partidos políticos de Estados Unidos que regulen el uso de sus canciones en campañas electorales.