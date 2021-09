TSJPV considera que la manifestación a favor de Henri Parot "no es susceptible de recurso"

Jucil y Jupol lamentan que los tribunales eviten pronunciarse sobre la idoneidad de prohibir la marcha de este sábado en Arrasate (Gipuzkoa)

SAN SEBASTIÁN, 15 (EUROPA PRESS)

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha dictado un auto en el que entiende que "no es susceptible de recurso" la manifestación a favor del preso de ETA Henri Parot, convocada para este sábado en Arrasate (Guipúzcoa), argumentando "la inexistencia de actuación administrativa recurrible", según el artículo 51.1 c en relación al artículo 25, ambos de la Ley Jurisdiccional.

Jupol, sindicato mayoritario de la Policía Nacional, y la asociación Jucil (Justicia Guardia Civil), han dado a conocer esta decisión judicial en un comunicado en el que han expresado su "preocupación" por este auto y han lamentado que los tribunales "eviten pronunciarse sobre la idoneidad de prohibir la marcha".

Para ambas organizaciones, está acreditado en las medidas cautelarísimas solicitadas por Jupol y Jucil que, "en cualquier tipo de concentración es necesaria la autorización", en este caso del Gobierno Vasco y, por lo tanto, "no se puede hablar de un acto que no se puede recurrir ya que solo requiere, según el alto tribunal del País Vasco, de hacer una comunicación previa".

Jucil y Jupol "respetan, pero no comparten" este auto judicial que "no ha tenido en cuenta la tragedia de los asesinados por ETA y el dolor de las familias que verán este sábado cómo los seguidores de la violencia y el terror escenifican su odio al estado de derecho con una concentración miserable y torticera". "Tenemos una responsabilidad de la que no podemos ni debemos renunciar", ha añadido.

"HUMILLACIÓN PÚBLICA"

Los 12.000 guardias civiles afiliados en Jucil y los más de 26.000 afiliados en Jupol "se oponen a una nueva humillación pública" a las víctimas del terrorismo, y entienden que "es un despropósito el que la Justicia y el Gobierno Vasco den la espalda a una petición sensata, prudente y respetuosa con aquellos que perdieron la vida asesinados por ETA".

Por "responsabilidad y respeto", ambas organizaciones exigen una rectificación y piden que "no se permita la realización de este tipo de homenajes y fiestas a los terroristas que tantas vidas arrebataron y se llevaron por el camino". A su juicio, este homenaje supone "una nueva humillación a todas las víctimas del terrorismo, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y al Estado de Derecho".