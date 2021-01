Tudanca (PSOE) pide a Mañueco que recupere la "cordura" y la "moderación"

VALLADOLID, 17 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOECyL y portavoz en las Cortes, Luis Tudanca, ha pedido al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que tome las "riendas por una vez" y recupere la "cordura y la moderación".

Tras conocerse el recurso presentado por el Gobierno al Decreto de la Junta que establece el toque de queda a las 20.00 horas en Castilla y León, el líder socialista reitera que no se pueden restringir derechos fundamentales "saltándose la ley" y que cualquier decisión de estas características debe tomarse con "diálogo" y "consenso" y no "engañando" a ciudadanía y alcaldes como, a su juicio, ha hecho la Junta, "planteando órdagos y sublevaciones".

En esta línea, Tudanca insiste en que el ciudadano necesita "certezas y confianza y no caos" y acusa a Mañueco e Igea de haber provocado un conflicto "innecesario" que la gente de Castilla y León "no merece". "No se puede pedir responsabilidad y ejemplaridad a los ciudadanos si sus gobernantes no lo son", afirmó, a través de un comunicado remitido a Europa Press, tras recordar que "la ley es para todos y debe cumplirse".

Tudanca ha calificado de "inconcebible" que el gobierno de Castilla y León llame a la sublevación lanzando "órdagos" contra el Gobierno" y advierte de que la "prioridad" es la lucha contra la pandemia y las ayudas a todos los afectados.

En esta línea, ha denunciado que en Castilla y León nadie está recibiendo ni una sola ayuda de la Junta. "La situación es dramática y ni las familias, ni los trabajadores, ni hosteleros, ni el sector de la cultura nadie está recibiendo ni una sola ayuda es la Junta. En eso deberían estar ocupados.", asevera.

Asimismo, el líder socialista ha pedido, una vez más, "coherencia, más medios sanitarios y ayudas directas para los sectores afectados" y ha agradecido y reconocido la responsabilidad del resto de administraciones locales, de las FCSE y de los ciudadanos, que afirma, "han estado muy por encima de su gobierno "y pide que, a pesar de todo, cumplan con las normas dictadas por la Junta hasta que el Tribunal Supremo se pronuncie puesto que, hasta ese momento, siguen en vigor.

"Demostremos entre todos que respetamos mucho más las instituciones y las leyes que los señores Mañueco e Igea. "Que el conflicto generado por ellos no nos haga olvidar que estamos en una situación dramática de lucha contra la pandemia. A ello debemos dirigir todos nuestros esfuerzos", concluye.