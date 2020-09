Turquía acusa a Francia de "matonismo" y de "hacerse el héroe" en Chipre

Estambul, 3 sep (EFE).- El Gobierno turco ha acusado este jueves a Francia de actuar como hacen los "matones" al enviar buques de guerra a Chipre y le ha aconsejado no "hacerse el héroe" en el Mediterráneo oriental.

"Grecia y Turquía... Ahí hay un matonismo difícil de entender. Francia, por ejemplo: no es país garante (de los acuerdos de Chipre de 1960), no hay tratado, ustedes no representan a la Unión Europea, ¿con qué derecho vienen ustedes aquí?" planteó el ministro de Defensa de Turquía, Hulusi Akar, en un discurso público.

"Ustedes aparecen por su cuenta, dicen 'Voy a hacer el héroe', pero el tiempo de los matones ha terminado", dijo Akar, según informa la agencia turca Anadolu.

"Hay quienes vienen desde miles de kilómetros de distancia para hacer el matón, hablar de derechos y jugar a ser ángel protector. Eso no se puede aceptar. Vienen, pero se irán como han venido", agregó.

Francia ha realizado en las últimas semanas maniobras navales con la marina griega y la chipriota y mantiene dos cazas en una base de Creta.

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha anunciado que reforzará temporalmente la presencia militar francesa en el Mediterráneo oriental debido a las "decisiones unilaterales de Turquía" de explorar hidrocarburos en la zona.

Un buque sísmico turco y otro perforador operan desde inicios de verano en el mar entre Chipre y Creta en áreas que Turquía reclama como zona económica exclusiva (ZEE), pero que se solapan con las ZEE declaradas de Grecia y Chipre.

La UE ha condenado las perforaciones turcas por considerarlas "ilegales" pero ha hecho reiterados llamamientos a Atenas y Ankara a rebajar la tensión y sentarse a negociar.