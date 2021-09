Turquía advierte de una nueva ola migratoria si la UE no cumple sus promesas

Ankara, 19 sep (EFE).- El presidente del Parlamento de Turquía, Mustafa Sentop, de visita oficial en Madrid a partir de este domingo, asegura que su país no puede acoger a más inmigrantes y considera "inevitable" una nueva ola migratoria mientras la UE no cumpla sus promesas.

En una entrevista por escrito concedida a Efe con motivo de su viaje a España, Sentop tacha de "irresponsable y contrario a la razón y la justicia" la sugerencia de algunos políticos europeos de que una futura oleada de refugiados afganos se quede en Turquía, en lugar de pasar a la Unión Europea (UE).

"Mientras la UE no cumpla sus promesas y no tome las iniciativas humanitarias necesarias, la oleada de migración no se puede evitar. Turquía no puede acoger a más migrantes. Todo el mundo tiene que asumir su parte de responsabilidad", dice el presidente del Parlamento turco.

RESPALDO ESPAÑOL

Durante su visita de tres días a la capital española Sentop se reunirá, entre otros representantes españoles, con la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, y con el presidente del Senado Ander Gil.

Sentop, de 53 años, es desde el año 2011 diputado del gobernante partido islamista conservador AKP, fundado por el actual presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

En la entrevista, el presidente del Parlamento turco asegura que Ankara cuenta con Madrid en sus esfuerzos para ingresar en la UE, asegurando que "el respaldo español es muy importante frente a los países que tienen prejuicios contra Turquía".

"Últimamente, nuestras relaciones con la UE no progresan como deseamos", admite Sentop, al señalar que "los problemas surgen del lado de la UE".

En ese sentido, denuncia que Chipre, cuya parte norte del país está ocupado por Turquía desde 1974, está bloqueando la apertura de varios capítulos en el proceso de adhesión "con el apoyo encubierto de varios países", sin dar más detalles.

CRÍTICAS A LA UE

Reitera que las expectativas turcas, al seguir cumpliendo el acuerdo migratorio con la UE de 2016, son "acelerar las negociaciones, la exención de visado, la actualización del acuerdo aduanero, encuentros de alto nivel regulares y una mayor cooperación contra el terrorismo".

"La UE debería entender que este problema (la migración) no se puede resolver solo con ayuda financiera", señala.

La UE "debería aceptar un número suficiente de migrantes con un programa de integración. Pero ni siquiera cumple con sus obligaciones financieras", critica Sentop.

En cuanto a la situación migratoria en su país, recuerda que su país alberga actualmente a unos cuatro millones de refugiados, entre ellos 3,7 millones de sirios.

Para estabilizar la situación, subraya Sentop, Turquía lanzó en 2016 una intervención militar en el norte de Siria no solo para evitar allí una "franja terrorista" sino también para frenar la inmigración irregular estableciendo una zona segura.

COSAS EN COMÚN

En cuanto a las relaciones entre España y Turquía, Sentop opina que los dos países deben profundizar sus relaciones bilaterales por "tener muchas cosas en común".

En ese sentido, menciona el primer tratado de amistad español-otomano de 1873 hasta la creación de la "Alianza de Civilizaciones" en 2005.

En lo comercial, el "principal objetivo debería ser elevar el volumen de comercio bilateral, que estaba en los 12.000 millones de dólares antes de la pandemia, hasta los 20.000 millones".

Un sector del futuro podría ser la industria armamentística turca, especialmente de drones (aviones no tripulados), que podrían ayudar a España a controlar la inmigración irregular, sugiere el diputado islamista.

SISTEMA PRESIDENCIALISTA

Preguntado por las críticas de la oposición turca al actual sistema presidencial en su país, que mediante un referéndum reemplazó en 2017 el tradicional sistema parlamentario, Sentop cree que lejos de debilitar el Parlamento esta reforma ha mejorado la separación de poderes en su país.

"Los sistemas parlamentarios tienen una separación de poderes más débil, porque solo se elige el Legislativo, y de ahí sale el Ejecutivo", explica.

"El sistema presidencial vigente en Turquía tiene una separación estricta; el Ejecutivo no tiene ninguna autoridad sobre la legislación, que es labor del Parlamento", subraya el diputado, un jurista de formación.

"No creo que nuestro pueblo acepte abandonar este sistema, que fortalece el Parlamento y le da a los ciudadanos el poder de elegir directamente al presidente", concluye Sentop. EFE

DT-iut/jgb