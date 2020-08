Turquía pide a la UE ser "mediador neutral" en el conflicto con Grecia

Estambul, 28 ago (EFE).- Turquía pidió este viernes a la Unión Europea (UE) ser "un mediador neutral" en el conflicto con Grecia en el Mediterráneo oriental, en una airada reacción a las propuestas de sanciones en la reunión informal hoy de ministros de Exteriores europeos en Berlín.

La UE acuerda sanciones contra Bielorrusia y Turquía

Saber más

"Si la UE desea una solución en el Mediterráneo, debería actuar de forma neutral y ser un mediador sincero", señala un comunicado, publicado en la web del Ministerio turco de Exteriores.

Horas antes, el alto representante de la UE para la Política Exterior, Josep Borrell, había anunciado que el consenso alcanzado en la reunión en Berlín subraya la necesidad de "defender los intereses europeos" y mostrar "solidaridad" con Grecia y Chipre, los dos socios afectados por las acciones de Turquía.

Ankara, sin embargo, insiste en su derecho de buscar hidrocarburos en aguas del Mediterráneo oriental que reclama como zonas económica exclusiva (ZEE), aunque se solapa con las declaradas por Grecia y Chipre.

"Los causantes de la tensión son los actos y las exigencias maximalistas de Grecia y las autoridades grecochipriotas, que vulneran la ley internacional, y el apoyo incondicional de la UE, bajo pretexto de la unidad europea, solo incrementa la tensión", asegura el comunicado turco.

La nota condena específicamente la pretensión griega de utilizar la pequeña isla de Kastelórizo, situado ante las costas turcas, como base para proyectar una ZEE que reduciría enormemente la reclamada por Turquía, que la tilda de "violación de la ley internacional y de los precedentes legales".

El Convenio de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), que Turquía no ha firmado, prevé proyectar las ZEEs a partir de cualquier costa con aguas territoriales, pero en la práctica es habitual negociar arreglos distintos para islotes frente a las costas de otro país.

En el comunicado, Ankara reitera su disposición al diálogo, pero advierte que un lenguaje como el utilizado por la UE no solo no ayuda a resolver la cuestión sino que no hará más que aumentar la determinación de Turquía.