Turquía ve a la UE "rehén de Chipre" por anunciar firmeza en el Mediterráneo

Estambul, 2 oct (EFE).- El Ministerio de Asuntos Exteriores turco ha saludado este viernes la disposición al diálogo expresada por la Unión Europea (UE), pero ha lamentado el anuncio de firmeza en el conflicto por el gas del Mediterráneo oriental, aseverando que Bruselas es "rehén de Grecia y Chipre" en su política exterior.

Un comunicado del Ministerio subraya que las decisiones tomados el jueves por la noche por los líderes de la UE, reunidos en una cumbre extraordinaria en Bruselas, "contienen varios elementos positivos, pero con muchas partes desconectadas de la realidad".

"El texto es un ejemplo de cómo la UE quiere, por una parte, desarrollar sus relaciones con nuestro país y por otra permanece rehén del dúo Grecia-grecochipriotas", señala la nota, publicada en la web del Ministerio.

La UE prometió en un comunicado, emitido el jueves por la noche, "lanzar una agenda política positiva UE-Turquía, con énfasis en la modernización de la unión aduanera, contactos de personas, diálogo de alto nivel y cooperación en asuntos de migración", siempre y cuando Ankara "continúe con sus esfuerzos positivos de poner fin a las actividades ilegales respecto a Grecia y Chipre".

Pero, "en caso de nuevas acciones unilateras o provocaciones que violen el derecho internacional, la UE utilizará todos los instrumentos y opciones a su alcance", advirtió Bruselas, en referencia a la búsqueda turca de hidrocarburos en partes del Mediterráneo que Grecia o Chipre consideran zona económica exclusiva suya.

El comunicado turco subraya que la reanudación de contactos exploratorios, anunciada hace una semana, "no solo se refiere a la delimitación de control marítimo sino que pretende resolver todos los problemas entre Turquía y Grecia".

Pero rechaza de plano la invitación europea a aceptar un diálogo con Chipre, argumentando que los únicos interlocutores del Gobierno grecochipriota deben ser los representantes de la población turcochipriota en el norte de la isla dividida.

El Ministerio rechaza toda negociación sobre zonas marítimas con el Gobierno de Chipre, mientras no se resuelva el conflicto chipriota, al menos mediante el establecimiento de un mecanismo de distribución de los ingresos por hidrocarburos al sur de la isla.

"El Gobierno grecochipriota no tiene intención de compartir con los turcochipriotas ni el poder ni la prosperidad, pero al ser miembro de la UE, esta no puede decirlo. Por ello, la UE no puede jugar un papel sincero e imparcial en solución del problema de Chipre", asevera el comunicado.

Al tiempo que promete "continuar protegiendo los derechos propios y los de los turcochipriotas", Ankara se muestra dispuesta a un diálogo que, insiste, debe también abarcar promesas ya hechas, como la exención de visado para los ciudadanos turcos.