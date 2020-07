UGT valora acuerdo de UE y advierte que reforma laboral no se puede mantener

Valencia, 21 jul (EFE).- El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha celebrado este martes el avance "extraordinariamente positivo" que supone el acuerdo alcanzado esta madrugada en la UE para reactivar la economía tras la crisis del coronavirus, pero ha advertido que la reforma laboral "no se puede mantener".

En una rueda de prensa en Valencia, Álvarez ha asegurado sobre la reforma laboral que la inmensa mayoría de los países "saben que la reforma laboral ha sido un fracaso absoluto, es el cáncer de la economía española", y ha criticado al PP por su posición en este asunto y respecto a las pensiones.

"Vamos a denunciar la doble cara de algunos en nuestro país. No se puede ir a la UE a intentar que, lo que no han ganado en las urnas en España, se lo regalen cuatro países insolidarios que tienen un modelo lejano al de la sociedad española. No vamos a permitir que países como Holanda pretendan que los planes de pensiones de nuestro país acaben en sus bancos, y si estiran mucho la cuerda vamos a poner nombres y apellidos", ha afirmado.

"La patria se defiende defendiendo a los compatriotas. No se puede tener un modelo de pensiones escondido porque no se tiene la gallardía de defenderlo en España, y después ir a boicotear a nuestro país como quinta-columnistas. Y me estoy refiriendo al PP, porque -la eurodiputada popular- Dolors Montserrat lo puso de manifiesto hace no muchos días", ha criticado Álvarez, quien ha agregado: "si tienen ese modelo, que lo expliquen, a ver cuánta gente les vota".

Por otra parte, Álvarez ha advertido de que no van a "aceptar condiciones para los créditos y las ayudas a la reconstrucción europea" y que las únicas aceptables serán aquellas que liguen estos recursos a la necesidad de reconstruir lo que se ha dañado durante esta pandemia.

El líder de UGT ha afirmado que la posición del gobierno de Holanda en la negociación oculta que ese país hace "dumping" fiscal en la UE al atraer con sus bajos impuestos a empresas españolas que facturan allí más de 11.000 millones.

Para Álvarez, el acuerdo europeo supone "una corrección clara al acuerdo de 2008" y se ha avanzado hacia la construcción de la UE no solo como espacio económico, sino también social, y en este punto la posición de Alemania ha variado desde 2008, cuando estaba más bien en el bloque de una idea de la UE como un mercado común hasta el papel clave que ha representado en esta cumbre.