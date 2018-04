La ultraderecha alemana confía en el estado de derecho español ante el caso Puigdemont

El copresidente del partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) Alexander Gauland mostró hoy su "confianza en el estado de derecho español" ante el caso del expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Piugdemont y rechazó una posible mediación internacional.

En un encuentro informativo con la Asociación de la Prensa Extranjera en Alemania, Gauland se alineó con la posición del Gobierno de Angela Merkel al considerar que el conflicto catalán debe resolverse en España.

Gauland, que llegó a AfD tras abandonar las filas de la Unión Cristianodemócrata (CDU) de Merkel, subrayó su "admiración" por el papel que desempeñó el rey Juan Carlos en el proceso de transición en España desde el franquismo a una democracia y ratificó que mantiene su "confianza" en el estado de derecho español.

"No me quiero inmiscuir de ninguna manera y no creo que tenga sentido que se inmiscuyan funcionarios europeos o miembros del Gobierno", señaló el veterano político al ser preguntado por la reivindicación de Puigdemont de una mediación internacional.

Gauland no quiso comentar el hecho de que la Justicia española acuse de Puigdemont de rebelión, un delito que la Audiencia de Schleswig-Holstein ha descartado en el proceso de extradición, mientras continúa estudiando el de malversación.

"Tiene que decidir la justicia, la justicia ha decidido y no lo comentamos", señaló el líder ultraderechista, quien señaló, que, aunque "amigos" de su partido hablan del derecho a la autodeterminación, él es "escéptico".

La posición de AfD -tercera fuerza en el Parlamento alemán- ante el caso de la extradición de Puigdemont es similar a la de los principales partido del país, que evitan pronunciarse sobre un conflicto que consideran un asunto interno español y muestran su respeto a las decisiones judiciales.

Sólo La Izquierda, quinta fuerza parlamentaria, ha mostrado su claro apoyo a Puigdemont desde que fue detenido el pasado 25 de marzo en Alemania y ha abogado por que se rechace su extradición a España.