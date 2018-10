La ultraderechista AfD ve próximo el final de Merkel como canciller

La ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) calificó hoy los rumores de que la canciller, Angela Merkel, no se presentará a su reelección como líder de la Unión Cristianodemócrata (CDU) que preside de "declive de su estructura de poder" y auguró que en breve dejará también de liderar el Gobierno.

"No creo que Merkel -se trata del declive de su estructura de poder- al no presentarse a la presidencia del partido, porque tiene que contar con que no será reelegida, sea capaz internamente de defender durante mucho tiempo su puesto como canciller", declaró el copresidente de AfD, Jörg Meuthen.

En una rueda de prensa para analizar los resultados de las elecciones regionales de ayer en Hesse, Meuthen recordó que "lo uno condiciona lo otro" y expresó sus dudas de que por mucho que Merkel haya expresado su voluntad de seguir como canciller, realmente sea capaz de lograrlo.

Habló de una "buena noticia", aunque precisó que se trata de un proceso interno de la CDU que a la AfD no compete comentar.

Agregó que lo decisivo no es quién lidera la CDU, sino el papel de Merkel como canciller, y subrayó que si ella misma ha reiterado que "lo uno sin lo otro no tiene mucho sentido", es de esperar que renuncie a la cancillería en breve.

El también copresidente de AfD y cojefe del grupo parlamentario, Alexander Gauland, subrayó que incluso si Merkel deja la presidencia de su partido no quiere decir que la CDU esté cambiando realmente, pues la canciller no es la única que representa lo que la formación ultraderechista considera una "política errónea".

Gauland agregó que también su partido está interesado en que la CDU cambie, para que la AfD deje de ser considerada únicamente un partido protesta y sea vista como una alternativa real.

Por otra parte, Meuthen celebró el ingreso de su partido en la cámara regional de Hesse tras sumar el 13,1 % de los votos y crecer nueve puntos respecto a los comicios de 2013.

Para Meuthen, la AfD es "con diferencia el ganador" de los comicios, en los que conservadores y socialdemócratas, con el 27 % y el 19,8 % de los votos, y pérdidas de 11,3 y 10,9 puntos, respectivamente, tuvieron que encajar sus perores resultados desde 1966, los primeros, y 1946, los segundos.

Recordó que estar presente en las 16 cámaras regionales, además de en el Parlamento federal y el europeo, es "un momento de historia partidaria, pero también de historia parlamentaria alemana, pues algo así no se ha dado nunca antes".

Calificó este objetivo de estar presente en todas las cámaras decisivas tras cinco años de existencia como partido de "momento emotivo" y de "éxito", a pesar de los "enormes obstáculos" y las "peores difamaciones" a las que se ha tenido que enfrentar el partido.

Agregó que a nivel federal se mantiene la tendencia de "declive" de los dos grandes partidos establecidos y al mismo tiempo de la gran coalición de gobierno entre conservadores y socialdemócratas.