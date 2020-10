Un comisario de 'Kitchen': "Villarejo tenía línea de comunicación política, informaba al presidente del Gobierno"

García Castaño dice que Francisco Martínez le pidió que indagara sobre Bárcenas y se muestra "convencido" de que el ministro lo sabía

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

El comisario Enrique García Castaño, exalto cargo de la Comisaría General de Información de la Policía e investigado en la Operación Kitchen montada para sustraer documentación al extesorero del PP Luis Bárcenas, declaró en la Audiencia Nacional que el presunto cabecilla de la trama, el excomisario José Manuel Villarejo, "tenía línea de comunicación política" e "informaba al presidente del Gobierno".

También confirmó que él despachaba directamente con el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, y contestó que "sí" a la pregunta de si otro comisario relacionado con 'Kitchen', Andrés Gómez Gordo, se implicó en esta operativa, principalmente como el encargado de captar al chófer de Bárcenas, con previo conocimiento de la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal.

En su declaración el 26 de marzo de 2019, a la que ha tenido acceso Europa Press, García Castaño, conocido dentro de la Policía como 'El Gordo', expresa su frustración al entender que tuvo encargos "de tercera de regional" en lo relativo al operativo que atribuye directamente al Ministerio del Interior que dirigía Jorge Fernández Díaz para conseguir los discos duros con información sensible de Luis Bárcenas.

En un momento de la declaración, a preguntas del fiscal, García Castaño habla del papel que jugó Villarejo, el excomisario encarcelado que desencadenó el 'caso Tándem'. "Tenía su línea de comunicación política, trabajara en los temas que trabajara, él informaba a través de su campo al presidente del Gobierno", señaló.

"Las cosas que han salido por ahí publicadas las sabía el presidente del Gobierno", añadió García Castaño al referirse concretamente a la 'Kitchen'. El fiscal en ese momento matiza que una cosa es que lo supiera, "como lo tiene que saber todo, a lo mejor", y otra que el presidente del Gobierno asignara a Villarejo para este cometido. "No, no, no", continúa el comisario exresponsable de la UCAO, "me refiero a que el señor Villarejo cuando tenía que informar tenía su camino para informar a través de varios contactos".

COSPEDAL Y FRANCISCO MARTÍNEZ

En otra parte de su declaración, García Castaño sí es más explícito a la hora de contesta al juez Manuel García Castellón sobre el supuesto conocimiento de Cospedal, por entonces presidenta de Castilla-La Mancha, a través del policía Andrés Gómez Gordo, que era asesor suyo en esta región. "El señor Gómez Gordo creo yo que despachaba con la presidenta de la Comunidad de Castilla-La Mancha y después el señor Villarejo tenía otro tipo de contactos"

El juez le hace ver que si lo que quiere decir es que la información sobre Bárcenas captada por Gómez Gordo se la pasaba a su jefa Cospedal. "Claro", contesta de forma contundente el veterano comisario García Castaña, que recuerda sus condecoraciones y su "historial limpísmo".

García Castaño asegura con rotundidad que la persona que le transmite la importancia que tenía el operativo de 2013 sobre Bárcenas es Francisco Martínez, el secretario de Estado de Seguridad, en un principio por el patrimonio oculto del que fuera senador del PP. "Se me transmite a mí desde el Ministerio del Interior que el señor Bárcenas se había llevado algunos discos duros de la sede del Partido Popular en el que aparecía la financiación que había recibido el Partido Popular en donaciones y los pagos en B", asegura.

El juez en este punto le pregunta si el ministro del Interior de entonces, Jorge Fernández Díaz, estaba al tanto. "Yo estoy convencido de que sí", contesta. En otra parte de su declaración en la Audiencia Nacional cuenta los mensajes que recibió de Francisco Martínez en su teléfono móvil por mediación de un cura amigo del extitular del Ministerio del Interior. Este mismo viernes Fernández Díaz ha pedido su desimputación sosteniendo que esos mensajes no son suyos y señalando que se han podido manipular.

EL FALSO CURA, "UNA CHAPUZA DE ALFREDO LANDA"

García Castaño, apartado de la UCAO en el segundo Gobierno de Mariano Rajoy, con Juan Ignacio Zoido en el Ministerio del Interior, defiende su currículum --llega a decir que los policías "no son unos mangantes"-- ante el juez cuando éste le pregunta si alguna vez accedió o planeó acceder a la casa de Bárcenas, toda vez que en sede judicial reveló que sí lo hizo en persona en un almacén de la mujer del extesorero del PP en busca de la documentación sensible, aunque sin encontrar nada.

El comisario se molesta porque se le pregunte a él por la intervención del falso cura en la casa de los Bárcenas. "Eso es una ilegalidad", sostiene, y cuando le interroga el juez si él hubiese entrado en la vivienda aprovechando que estaba vacía, añade: "No, no por Dios; yo soy un profesional"

"Usted como juez, si me lo permite, no entiende cómo es la calle, las cosas no son tan fáciles", prosigue García Castaño. El comisario dice que no sabe nada de quién eligió al falso cura. "Yo estaba en mi despacho y me llaman los míos, que había entrado un tío disfrazado de cura. Es que eso es demencial". Y subiendo el tono, concluye: "¡Esto es una chapuza, esto es una película de Alfredo Landa!".