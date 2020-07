Un informe sostiene que el estado autonómico sale fortalecido del covid

Madrid, 9 jul (EFE).- La crisis del coronavirus ha dado una "oportunidad" al Estado autonómico de fortalecerse y coordinarse con el Gobierno y ha funcionado, igual que la federalización de la desescalada, según han opinado expertos que han participado en el informe anual del Observatorio de Derecho Público de Barcelona.

Los catedráticos Javier García Roca y Manuel Medina y el titular de Derecho Constitucional en la Carlos III Francisco Javier Donaire, coautores junto a una treintena de expertos de este informe referente en el ámbito autonómico y que cumple 30 años, han coincidido en que la pandemia "ha fortalecido" al Estado de las autonomías y ha permitido mejorar los mecanismos de colaboración como la conferencia de presidentes, que apenas estaba funcionando.

Este informe que habitualmente se debate en el Senado, con la participación de expertos, ha pospuesto este año su llegada a la Cámara Alta al mes de noviembre. Será entonces cuando a las conclusiones del Estado autonómico en 2019 se añadan las reflexiones sobre el impacto del coronavirus en las comunidades.

Hoy, en la presentación, los expertos han abogado por que el "espíritu de colaboración" aprendido durante esta pandemia se aplique a los fondos europeos de recuperación.

En concreto, el catedrático de Derecho Constitucional por la Complutense García Roca ha dicho que el dinero que entra de la Unión Europea no le da toda la competencia al Estado ni le quita las competencias de ejecución a las comunidades autónomas. En definitiva, que "el poder de subvención no vacía las competencias autonómicas".

García Roca ha utilizado un símil para explicar esta relación Estado-comunidades en el reparto de los fondos europeos. "El federalismo no es un trozo de tarta en el que cada uno se come una porción como quiere. Hay que comerse la tarta con educación", ha señalado.

Y en ese escenario, ha propuesto que en la fase ascendente los planes se pacten en conferencias sectoriales y todo se acuerde con las autonomías.

"La crisis del coronavirus ha traído muchas sorpresas" ha admitido el profesor Francisco Javier Donaire en referencia a la situación de las residencias, "que no sabíamos en qué situación estaban hasta que se produjo la pandemia".

Para Donaire, el coronavirus puso de manifiesto un problema del que "no éramos conscientes" por lo que ha considerado que ahora se abre "la oportunidad" de debatir cómo se gestionan.

También el catedrático García Roca ha coincidido en la necesidad de poner sobre la mesa esa discusión, si bien ha dejado claro que la gestión de la sanidad interna reside de las comunidades y el Estado dicta las directrices generales.

Este experto ha admitido que las competencias se "entremezclan" y ahí se forma "el lío" como cuando la Unidad Militar de Emergencia intervino en las residencias, pero la competencia es autonómica.

Sobre competencias, el profesor Javier Donaire también ha querido aclarar que el estado de alarma "no es un 155" porque las competencias siguen residiendo en las comunidades y ni siquiera hay una sustitución de los responsables de tomar las decisiones por parte de autoridades designadas por el Estado.

"Eso se puede hacer con el 155, pero no con el 116", ha asegurado este experto.

También García Roca ha coincidido en este extremo y ha afirmado que "el estado de alarma no deroga las competencias, las modula".

Y sobre el conflicto catalán y si había evolucionado con la crisis, el director del Observatorio de Derecho Público, David Moya, ha considerado que no se puede desaprovechar la oportunidad de diálogo iniciada por el Gobierno de coalición, con una comisión bilateral y una mesa Estado-Cataluña.

Moya ha apelado a activar esa mesa y recuperar la capacidad de discusión. Y ha subrayado que en esa mesa todos tendrán que ceder porque "nadie se sienta para no obtener nada".

Por ello, ha defendido que ambas partes asuman que el diálogo requerirá cesiones y compromisos "aceptables" para el resto del espectro político.

Sobre este asunto, García Roca ha sostenido que después de las elecciones de Cataluña, no habrá otra salida que dialogar respetando el Estado de derecho y "si hay que reformar la Constitución, o el Estatuto o la ley de Financiación se puede reformar; pero actuar unilateralmente no tiene ningún sentido y no nos sacará del atolladero".

En la valoración general del informe, los expertos han subrayado que 2019 fue un año electoral, de gran inestabilidad, con Gobierno en funciones durante mucho tiempo, lo que se tradujo en "parálisis" en las leyes territoriales.

El documento, financiado por el Senado y la mayoría de las comunidades autónomas, también remarca que 2019 fue el año de la cuarta prórroga presupuestaria, prórroga que ha suscitado "serios problemas" en la financiación autonómica, que lleva un lustro de retraso, en los anticipos a cuenta y en la aprobación de las cuentas regionales.