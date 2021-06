Unidas Podemos celebra la aprobación de la Ley Trans tras los "desencuentros" con el PSOE

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

Unidas Podemos ha calificado de "día histórico" la aprobación de la Ley Trans y LGTBi en el Consejo de Ministros al situar a España en la "vanguardia mundial" en materia de igualdad, tras una tramitación "difícil" en la que hubo "algunos desencuentros" con el PSOE.

Así lo han destacado en rueda de prensa en el Congreso los diputados de la formación Aina Vidal y Juantxo López de Uralde respecto a esta normativa que genera "gran satisfacción" en el espacio confederal.

Vidal ha saludado que este martes se formalice un anteproyecto de ley tras diez años en lo que no ha habido ningún avance legislativo importante para el colectivo trans y LGTBi, cuando "ya era hora de que esto sucediera".

Por tanto, se plasmará "por fin" un derecho "tan básico" como la autodeterminación de género "sin informes médicos, sin tratamientos, sin testigos y sobre todo dejando de tratar como enfermas a las personas trans".

No obstante, ha criticado el "lamentable espectáculo" que han tenido que sufrir las personas trans durante los últimos meses, dado que los "derechos humanos no son una opinión o un debate".

"La identidad no es un capricho y ser reconocido en sociedad por lo que una es, es la diferencia entre tener un trabajo o no, entre poder ser atendida en un centro de salud por tu nombre o no. Y hoy, el 80% de las personas trans está en paro y muchas dejan de ir al médico o a otras instituciones por no sufrir el trauma de no ser reconocidas", ha sentenciado la también portavoz de En Comú Podem en el Congreso.

Finalmente, ha trasladado a los partidos y personas que "para su sorpresa" se oponen a la Ley Trans "un mensaje claro y una advertencia", al instar a que sean "cautos" en sus declaraciones y críticas dado que, como pasó con la ley del aborto o la ley de matrimonio igualitaario, es "muy posible que dentro de un año no reconozcan que estuvieron en contra".

Por su parte, López de Uralde ha admitido que "ha sido un secreto a voces" que la tramitación con el PSOE fue "trabajosa", con "algunos desencuentros", pero ha valorado que finalmente haya salido un proyecto de ley como planteaba Unidas Podemos.

De esta forma, ha destacado que cada vez que gobierna la izquierda se producen avances sociales, como ya ocurrió con las normativas sobre el aborto, el divorcio o el matrimonio gay.