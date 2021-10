Unidas Podemos constata rechazo del PSOE a regular el alquiler en pisos de grandes fondos y persiste el desacuerdo

Esta mañana se ha producido una reunión de alto nivel que ha constatado la falta de avances

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

Unidas Podemos ha constatado hoy el rechazo del PSOE a establecer un control del precio del alquiler a los grandes propietarios en el marco de la Ley de Vivienda, con lo que ha fracasado un nuevo intento de acercar posturas entre los socios de coalición en esta materia.

Según han explicado fuentes de Unidas Podemos a Europa Press, esta mañana se ha producido una reunión al "más alto nivel" entre la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, y el titular de Presidencia, Félix Bolaños, de cara a tratar de desbloquear la futura normativa, que acumula ya meses de retraso.

Y es que el socio mayoritario del Gobierno trata de perseguir un acuerdo inmediato para así poder así ligarlo al pacto sobre los Presupuestos Generales del Estado, de cara a cumplir los plazos marcados por Moncloa para validar el anteproyecto de nuevas cuentas públicas en la primera quincena de este mes.

En ese encuentro, tal y como constatan dichas fuentes, los socialistas han manifestado de nuevo su negativa a establecer un control de precios del alquiler en zonas tensionadas en manos de grandes tenedores de vivienda, una postura "inaceptable" para Unidas Podemos.

Por tanto, el "nudo gordiano" que es la regulación de precios con instrumentos para bajar el arrendamiento en los inmuebles en manos de los fondos de inversión sigue dificultando el consenso entre los socios de coalición.

De esta forma, en Unidas Podemos no entienden la "cerrazón" del PSOE en establecer ese control de precios para grandes propietarios y mantener vivo lo que ahora es el principal escollo para el desbloqueo de esta normativa, que es condición necesaria para a su vez lograr el pacto sobre Presupuestos.

DÍAZ NO ACABA DE ENTENDER POR QUÉ EL PSOE NO QUIERE HACERLO

Además, la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha declarado ante los medios de comunicación que "no es capaz de entender por qué razón no se quiere hacer" lo mismo que despliegan otros países europeos, sobre todo cuando las familias dedican "el doble a pagar el arrendamiento" que el resto de las medias europeas, concretamente un 40% a diferencia del 24% de tasa estimada en el resto del continente.

"Los jóvenes españoles no necesitan paternalismos sino poder emanciparse para acceder a una vivienda. Hoy esto es un imposible y, por tanto, lamento decirles que no hay acuerdo. Estoy segura de que avanzaremos estos días y desde luego por nosotros no va a ser. Cuando el PSOE quiera estamos dispuestas", ha recalcado.

Por otro lado, la coportavoz estatal de Podemos, Isa Serra, ha insistido este lunes en rueda de prensa que es necesario legislar ya en favor del derecho a la vivienda y acabar con los "abusos del precio del alquiler".

Y es que las nuevas cuentas públicas, tal y como ha relatado, deben servir para garantizar esa regulación con posibilidades de bajada de precio, junto a otros aspectos como la prestación universal por crianza.

"La gente de este país no entendería que el Gobierno pusiese ya en marcha políticas para bajar el precio del alquiler", ha subrayado en su comparecencia.