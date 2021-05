Unidas Podemos defiende en un spot "ilusión colectiva" frente "a la "ilusión óptica" de que Madrid es de derechas"

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

Unidas Podemos han lanzado este domingo, último día de la campaña electoral, 'Son Ilusiones', un spot de campaña escrito y dirigido por Felipe Vara de Rey con la voz de la actriz María Botto.

Bajo la idea de que "su mayoría es una ilusión óptica y la nuestra, una ilusión colectiva", el vídeo hace una comparativa entre varias ilusiones ópticas y la falsa premisa de que la Comunidad de Madrid es de derechas. "Los de abajo, si salimos a la calle, si caminamos codo con codo, somos imbatibles", destaca.

El spot también denuncia la gestión del último cuarto de siglo de gobierno del Partido Popular, quienes "se han dedicado a construir ficciones". "No gestionan mejor la economía, no respetan las reglas del juego. No les importa lo público. Tampoco les ha importado nuestra salud. No defienden la libertad y su victoria es también la del fascismo", señala una voz en off.

Felipe Vara de Rey ya creó varios spots en diversas campañas electorales de Unidas Podemos para las elecciones generales, como 'Tablas', 'La historia la escribes tú' o 'Ganar el siguiente round'.

La dirección de producción de este vídeo corre a cargo de Carmela Martínez Oliart, la música es de Víctor Magro, el montador es Noel Rayo, Miguel Calvo 'Maiki' es el posproductor de sonido de sonido, Xavi Fortino es el documentalista, y Miguel García Amado y Gabriel Antón son los responsables de los grafismos y animaciones.