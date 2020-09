Unidas Podemos avisa de que no permitirá al PP "secuestrar" el poder judicial

Madrid, 29 sep (EFE).- El secretario primero de la Mesa del Congreso, Gerardo Pisarello (Unidas Podemos), ha acusado al "brazo judicial" del PP de "secuestrar" la Justicia para buscar beneficios en sus casos de corrupción y, en referencia a los nombramientos de esta semana, ha avisado de que el grupo de Pablo Iglesias no permitirá esa "maniobra".

"No lo vamos a permitir. Ninguna maniobra dirigida a bloquear se va a abrir paso. Esto no es 'Weimar' ni estamos en tiempos del Franquismo. No lo vamos a permitir jurídicamente ni políticamente", ha dicho Pisarello en una rueda de prensa en el Congreso, en referencia a los nombramientos que se decidirán previsiblemente esta semana, incluidas tres presidencias de Sala del Supremo y tres plazas de la Sala de lo Penal, que revisa las causas de corrupción.

Para Pisarello, el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tiene el mandato "caducado", y por ello considera que los nombramientos suponen "una de las maniobras institucionales más graves de los últimos tiempos".

Ha asegurado que esos cambios tienen como objetivo "perseguir a adversarios políticos" y tapar la corrupción.

Pisarello ha apuntado también a que hay "vías legales" para impedir lo que considera "un acto ilegal" y que también la mayoría del Congreso se ha pronunciado contra lo que considera un "bloqueo ilegal" del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El diputado de En Comú Poden, la confluencia catalana de Unidas Podemos, ha añadido que la derecha "no ha aceptado aún que hay una nueva mayoría salida de las urnas" que exige -ha considerado- "dejen de degradar el poder judicial en beneficio propio".