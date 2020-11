Unidas Podemos pide al Congreso traer a Juan Carlos I para dar explicaciones

Madrid, 17 nov (EFE).- El secretario primero de la Mesa del Congreso y diputado de Unidas Podemos, Gerardo Pisarello, ha pedido este martes al Congreso que traiga al rey Juan Carlos a dar explicaciones si no lo hace la Justicia, al considerar que ya no cabe hablar de presunción de inocencia sobre sus supuestos negocios.

Pisarello, en rueda de prensa en el Congreso, ha subrayado que don Juan Carlos debe informar a la Cámara Baja por los actos cometidos antes y después de su abdicación.

Unidas Podemos ha planteado la necesidad de que el anterior jefe del Estado dé explicaciones después de conocerse que gastó presuntamente unos ocho millones de euros a través de la Fundación Zagatka para pagar una decena de vuelos a República Dominicana, Bahamas, Bermudas, Canadá, Kuwait y Abu Dabi hasta mayo de 2018.

"No hay ninguna razón para que no las dé. Si la justicia no lo trae de vuelta, debe ser el Congreso el que lo haga", ha manifestado Pisarello, para quien la "huida" del anterior monarca al extranjero es "un verdadero bochorno democrático".

Pisarello ha remarcado que "son tantas las acusaciones" que penden sobre el padre de Felipe VI que es "escandaloso" e "hipócrita" hablar de presunción de inocencia.

En su opinión, la inviolabilidad del rey ha de limitarse a actos que cuenten con el refrendo del Gobierno, no para asuntos privados a los que se tendría que aplicar el Código Penal "como a cualquier ciudadano".

El portavoz parlamentario de ERC, Gabriel Rufián, ha defendido que una institución "tan opaca, antidemocrática y corrupta" como la Casa Real no disponga de ninguna partida de los Presupuestos Generales del Estado.

"Si están tan preparados y son tan buenos, que se presenten a las elecciones y, sobre todo, que no reciban 500.000 euros más, que entiendo que son de premio por las corruptelas del rey emérito", ha justificado Rufián en declaraciones en el Congreso.

A esta petición se ha sumado el diputado de Más País Íñigo Errejón, quien se ha mostrado partidario de que se congele la partida presupuestaria destinada a la Casa Real mientras "no asegure su transparencia".

El incremento presupuestario consignado en las cuentas para el próximo año estaría "mucho mejor utilizado en cuidar a los españoles o en la sanidad pública", según Errejón, en alusión a los gastos "de procedencia opaca" del rey emérito Juan Carlos I en "vuelos internacionales de placer".

El portavoz de Galicia en Común, Antón Gómez-Reino, ha considerado "inaplazable" que el padre de Felipe VI aclare la procedencia de sus gastos "fastuosos".

"Juan Carlos I es, hoy por hoy, el primer promotor de una nueva república en el Estado español", ha sentenciado Gómez-Reino en alusión al perjuicio que está ocasionando a la monarquía.

Desde la CUP, el diputado Albert Botran ha advertido de que no van a desistir en su propósito de que el Congreso investigue "los negocios no declarados" del rey Juan Carlos I y se ha mostrado preocupado porque la Cámara "censure una tras otra" las iniciativas de los grupos para que se haga.