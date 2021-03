UPL ve razones para apoyar moción, pero no aupará a Tudanca sin autonomía leonesa

VALLADOLID, 22 (EUROPA PRESS)

El viceportavoz del Grupo Mixto y procurador de UPL, Luis Mariano Santos, se ha mostrado convencido de que hay razones para apoyar la moción contra "el Gobierno de Igea" -- ha destacado en tono irónico para remarcar quien preside la Junta de Castilla y León en realidad-- pero ha aclarado que no aupará al candidato socialista, Luis Tudanca, sin autonomía leonesa.

"Yo hice un pacto de fe hace dos años firmando un acuerdo de 24 puntos en la Diputación de León --gobiernan PSOE y leonesistas--. Ahora mismo no me lo pida porque sería hacerme una automoción a mí mismo y a la UPL", ha sentenciado al finalizar su cara a cara con Tudanca que ha apelado por su parte a la pluralidad y al respeto desde el reconocimiento que en León están esperando una forma de hacer "diferente".

A modo de ejemplo, Luis Mariano Santos ha explicado que si hoy estuviese en un juicio y tuviese que responder dos preguntas afirmaría respecto a la conveniencia de la moción de censura que es "necesaria, higiénica y justa", para añadir a que si la tiene que liderar ahora el PSOE de Tudanca ahí UPL no puede ayudarle. "No podemos aupar a nadie que no sea receptivo a debatir el mensaje de la autonomía leonesa", ha sentenciado.

"Esto de lo sentimientos es muy difícil de debatir y muy peligroso en política", ha advertido el candidato socialista a la moción de censura para quien lo que está en juego hoy es que haya esperanza en Castilla y León, "con nuestros errores y con nuestros defectos", ha asumido en clave de partido.