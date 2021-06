UPN critica que el convenio entre Navarra y Euskadi sobre memoria "no menciona" a ETA

PAMPLONA, 23 (EUROPA PRESS)

El senador de UPN, Alberto Catalán, ha criticado el convenio suscrito entre el Gobierno de Navarra y el Gobierno vasco para colaborar en materia de memoria y ha censurado que dicho convenio "no hace ninguna mención" a la organización terrorista ETA, "responsable de tanto dolor y sufrimiento, cuestión que nos parece incomprensible, inadmisible e injusta".

Catalán ha afirmado que "el documento que recoge el convenio llama la atención no solo por su brevedad, sino por los términos utilizados o mejor dicho, y más significativo, por los olvidos que evidencia". "Pierde toda credibilidad cuando para abordar la memoria, la atención, derechos humanos y la convivencia en la Comunidad foral de Navarra y la Comunidad Autónoma Vasca no hace referencia alguna a la banda terrorista ETA. Como si en estas décadas de terror que hemos padecido consecuencia de la barbarie terrorista del radicalismo abertzale no hubiese existido", ha asegurado.

El senador navarro ha asegurado que "desde UPN no nos vamos a quedar callados ni sumisos cuando se quiere imponer un relato que manipula la realidad y que pretende igualar a las víctimas del terrorismo de ETA con sus verdugos". "Han sido muchas décadas, demasiadas, de abandono y humillación por parte de gobiernos, partidos políticos y colectivos. Sectores de la sociedad que miraban para otro lado cuando la banda terrorista ETA asesinaba a quien no pensase como ellos", ha dicho.

Tras ello, Alberto Catalán ha rechazado "la estrategia de blanquear a quienes siguen sin condenar los atentados de ETA y a la propia banda terrorista". "Rechazamos el empeño, sobre todo del independentismo vasco, de pretender escribir un relato en el que en España había un Estado represor, que apostaba por el terror y el asesinato. En el que los vascos eran perseguidos y torturados y se tenían que defender. Planteamiento que se empeñan en extender y que lamentablemente cala en algunos sectores de la sociedad, como en parte de la juventud, entre otros motivos, por la educación que reciben en determinados centros educativos", ha asegurado.

En opinión de Catalán, "la educación es una pieza fundamental en la concienciación de las nuevas generaciones y discrepamos de cómo se están haciendo las cosas por parte de algunos de los firmantes del convenio". "Las propias asociaciones de víctimas del terrorismo solicitaron en 2018 la retirada de la unidad didáctica del Gobierno vasco por manipular el relato del terrorismo. Tuvo que ser retirada y corregida", ha apuntado

Catalán ha señalado que no está en desacuerdo con la firma de convenios entre Comunidades Autónomas, "lo que rechazamos, en este caso, es hacerlo con planteamientos e intenciones en los que se impone la equidistancia y se falsea la historia".

El senador de UPN ha añadido que "aquellos que siguen sin condenar los atentados de la banda terrorista ETA y sin rechazar los actos de apoyo a los etarras, aquellos que visitan en las cárceles a los asesinos, aquellos que han venido despreciando la memoria, la verdad, la dignidad y la justicia de las víctimas de la banda terrorista ETA, consideran que este convenio es una oportunidad y que a nadie le debiera suponer ningún tipo de problema". "Con esto queda dicho todo", ha afirmado.