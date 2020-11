UPN tacha de "milonga" decir que "Bildu no es ETA": "Yo he compartido escaño con el asesino del hermano de Teresa"

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

El diputado de UPN Carlos García Adanero ha pedido este miércoles al Gobierno que deje la "milonga" de insistir en que "Bildu no es ETA" y ha afirmado que él mismo ha "compartido escaño con el asesino del hermano de la diputada del PP Teresa (Jiménez Becerril)". "Y fue parlamentario porque se presentó en una lista electoral, se pueden imaginar", ha remachado.

García Adanero ha hecho alusión a Bildu durante el debate de una moción del PP para reclamar un plan para mejorar la imagen de España y ha advertido de que es "un imposible" porque para "la mitad del Gobierno su bandera es la tricolor" y porque han pactado con Bildu.

De hecho, ha dicho a los "socialistas de buena fe" que dicen que el PSOE no ha tenido más remedio que acercarse a Bildu y que "no hay acuerdo" que en realidad sí que lo hay "y firmado", porque el PSN es el PSOE y "Bildu es el mismo".

"Nosotros ofrecimos los votos gratis para no tener que pactar con Bildu y los despreciaron", ha advertido, añadiendo que además en Navarra ambos partidos han "firmado que no se apruebe ninguna enmienda que no sea de ellos".

Y ha vinculado esta situación con la imagen de España advirtiendo de que cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reúna con el francés Emmanuel Macron va a tener que decirle que al terrorista Josu Ternera, que Francia va a entregar a España "por poner una bomba en la casa cuartel de Zaragoza, con 11 asesinados, seis de ellos niños", es el mismo "al que abrazan" los que están pactando los presupuestos con el Gobierno. "Imagínense qué imagen de España".