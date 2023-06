Uranio empobrecido para Ucrania: cómo deshacerte de tu basura dejándola en la puerta del vecino

Hubo, o hay, una llamada Comunicación Cristiana de Bienes (CCB), que fue producto de la Doctrina Social de la Iglesia, enunciada por el papa León XIII en su encíclica Rerum novarum (1891) cuando vio que el “fantasma que recorre Europa: el fantasma del comunismo”, que anunciaran el dinámico dúo Marx&Engels en su Manifiesto comunista (1847), era una realidad que había que enfrentar desde los presupuestos que habían permitido a la Iglesia de Roma mantenerse dos siglos en el machito.

Hasta entonces, los obreros eran meros destinatarios de la maldición bíblica “ganarás el pan con el sudor de tu frente” y al que no le gustara, que hubiera estudiado. Pero las revoluciones de 1848, las denominadas Primavera de los Pueblos, fue un aldabonazo: el proletariado no estaba dispuesto a esperar a sentarse a la diestra del Padre celestial para dejar de ser miserable. Era urgente que la Iglesia católica respondiera, de manera que el citado papa, respetando e incluso sacralizando la propiedad privada, contra el socialismo, reconocía que “algunos excesivamente ricos imponen un yugo casi servil a una masa de desposeídos”, por lo que era un deber “dar limosna de la propia abundancia a los hermanos necesitados” y, contra el liberalismo, el “Estado tiene la tarea de apoyar a aquellos cuya existencia no es segura” mediante legislación protectora.

Y si hay un estado cristiano en el mundo es EEUU. Lo predican desde su papel moneda: “In God we trust”. Los dólares confían en Dios, dicen. Es significativo, aunque no se nos contó, que el presidente Eisenhower acortara su visita a España en 1959, que tanto reafirmó la dictadura de Franco, y se fuera subiéndose por las paredes, en realidad al Air Force One, cuando el GeneralEnésimo le dijo que nanay a las contrapartidas que el dueño del Imperio esperaba obtener del dictador: las libertades de Religión y Prensa, especialmente la primera, que buscaba para los creyentes protestantes.

Seguramente llevado de ese espíritu cristiano norteamericano y la CCB, su actual presidente, Joe Biden, está planteándose enviar a Ucrania munición de uranio empobrecido para armar los tanques M1 Abrams que se ha comprometido a ceder a Ucrania. Lo anunció The Wall Street Journal el pasado día 13.

Como ya hemos contado, EEUU tiene 700.000 toneladas de basura nuclear, uranio empobrecido, U-238, procedente de los residuos procedentes de sus 98 centrales nucleares (aunque son datos difíciles de contrastar: el Uranium Project del World Information Service on Energy sólo los actualiza hasta 2008 y da 470.000 Tm para EEUU, seguido por Rusia, 450.000, y muy lejos, Francia, 50.000, Reino Unido, 30.000, y otros países, pero son datos que dependen de la transparencia de los gobiernos, manifiestamente mejorable, y de algunos, como China, sencillamente no los tienen). En todo caso, un dolor de cabeza y si no quieren que se convierta en migraña no consulten los datos que proporciona dicha organización sobre el uso del U-238 en objetos domésticos o de uso habitual.

Gran Bretaña anunció el pasado marzo su intención de armar sus tanques Challenger para Ucrania con ojivas de U-238, lo que provocó que Putin echara el órdago de desplegar armas nucleares tácticas, es decir, de corto alcance, en Bielorrusia. Las potencias occidentales se escudan en que los proyectiles de uranio empobrecido están amparados bajo el hipócrita rubro de 'armamento convencional'. Pero, vamos, como la Comisión Europea considera 'verde' la energía nuclear...

Hay que recordar que el U-238 es menos tóxico que el U-235, el uranio enriquecido que se utiliza en las centrales nucleares, pero su vida activa se calcula en 4.500 millones de años, tantos como vida tiene nuestro planeta. Y que cada día de cada semana de cada uno de esos años contamina personas, tierras, aire y aguas. Durante un interminable futuro, matará de cáncer de tiroides, renal, leucemia o cualquier otro a personas ajenas, inocentes, al conflicto. Por eso, organizaciones como el Centre Delàs d’Estudis per la Pau sostienen que “este armamento contraviene el Protocolo Adicional Primero de los Convenios de Ginebra, especialmente respecto al artículo 35.2 que cuestiona las armas que provoquen 'males superfluos o sufrimientos innecesarios' y al artículo 51.4 que prohíbe el uso de armas que tengan efectos indiscriminados o que provoquen efectos que no se puedan limitar o controlar”.

Sobre Kosovo, la OTAN y EEUU lanzaron, en 1999, 30.000 proyectiles con U-238 para destruir, según reveló Newswek, apenas 14 tanques, 18 transportes de personal y 20 piezas de artillería y morteros... Los efectos sobre cientos de miles, de millones, de kosovares serán eternos. Lo mismo ha ocurrido en Irak, Afganistán, Siria, que sepamos... Y así será, si se empeñan EEUU y Gran Bretaña, en Ucrania y Rusia.

Y lo bueno/malo del asunto es que la radiactividad no reconoce banderías y, sirviéndose de su invisibilidad, afecta tanto al tirado como al tirador... Por algo se llama a la tropa 'carne de cañón': “food for powder”, comida para la pólvora, dijo William Shakespeare en Enrique IV. Los peor parados, los inocentes, como siempre: los lectores de la newsletter editada por José María Alegre Información Confidencial Press (Incopress, 139, 1 de junio de 2001), pudieron leer un Informe titulado: “Entre 500.000 y 1.500.000 de niños, muertos de hambre o a consecuencia de los bombardeos con uranio empobrecido: Las terribles secuelas de la guerra y el embargo contra Irak”.

Lo publicaba Azzam Publications –for Jihad and the Mujahideen, es decir, “Publicaciones Azzam– para la Yihad y los Muyahidines”, en la que se informaba de las actividades, publicaciones, manifiestos, etcétera de los integristas islámicos. Si al poco se pinchaba esa dirección, internet informaba: “This site has been suspended until further notice”, es decir: “Este sitio ha sido suspendido hasta nuevo aviso”. Y si lo buscas hoy, el sitio GoDaddy informa: “azzam.com. Este dominio está disponible para la venta”. Como hoy ocurre con los medios de información/propaganda rusos y prorrusos.

O sea, también fueron víctimas los soldados destinados a las mismas zonas de Kosovo donde cayó el uranio empobrecido de las bombas occidentales. Salvo, obvio es decirlo, los soldados españoles, de los que nos dijeron que “no corrían el menor peligro” hasta que se conocieron sus afecciones y se descubrió que se les habían practicado análisis incompletos para que parecieran saludables. Y cuando los Estados Unidos manifestaron que habían prevenido a los gobiernos de la OTAN de los posibles riesgos del uranio empobrecido, el pretexto del gobierno de Aznar frente a la proclamada ignorancia fue que lo comunicaron al Ejército (ministros Eduardo Serra y Federico Trillo), pero no al Gobierno; así que, o bien los titulares de Defensa no iban al ministerio y no se enteraban o Ejecutivo y Fuerzas Armadas no se hablaban.

En 1996, Madeleine Albright, secretaria norteamericana de Estado con Clinton, dando por buena la cifra de las organizaciones no gubernamentales de niños iraquíes muertos desde la guerra del Golfo, contestó que le parecía “un precio aceptable por haber restituido la legalidad internacional”. Muy mezquino.

Si se cumplen las amenazas britano-norteamericanas de sembrar de U-238 las tierras ucranio-rusas –con la retaliación correspondiente de la otra parte–, veremos qué océano de cadáveres les parece aceptable a unos y otros para restituir su punto de vista de la legalidad internacional.