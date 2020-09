Uribes pide a las CCAA que no consideren ocio nocturno las salas de conciertos

Madrid, 17 sep (EFE).- El ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, ha pedido este jueves a los consejeros de Cultura de las Comunidades Autónomas, con quienes se ha reunido vía telemática, que no consideren ocio nocturno las salas de conciertos y de música en vivo.

De "muy positiva" ha calificado Uribes esta reunión, en la que también ha participado la Federación Estatal de Municipios y Provincias (FEMP), en un hilo de Twitter en el que señala que han compartido "diagnósticos, experiencias y vías de cooperación entre todas las administraciones para el mejor apoyo a la cultura".

"He pedido a las CCAA que en este contexto de crisis se planteen reconocer, allí donde no se haya hecho, a las salas de conciertos, de música en vivo, como lugares de cultura y no de ocio nocturno. Siempre con garantías de seguridad y protocolos COVID", indica el ministro.

"Las salas de música en vivo son equiparables a teatros y cines como espacios de cultura", ha dicho Uribes, según un comunicado del Ministerio, en el que también se indica que ha abogado por facilitar que "puedan desarrollar sus actividades con todas las garantías de cultura segura".

El Ministerio, las CCAA y la FEMP se han emplazado a trabajar en un documento común que favorezca la cultura segura durante los próximos meses: "La cultura es necesaria, tenemos que garantizarla y debemos hacerlo ofreciendo espacios seguros que den confianza y ayuden a todos los sectores culturales".

Además, el ministro ha expuesto la necesidad de activar una campaña de apoyo y de hacer "mucha pedagogía entre todos" a favor de la cultura segura de cara a los próximos otoño e invierno, trasladando "el mensaje compartido de la necesidad de la cultura y de su valor como espacios seguros".

Uribes ha reconocido la "buena disposición" de las CCAA y de la FEMP para seguir trabajando en común por la recuperación del sector cultural, "que representa más del 3 % del PIB", dentro de los criterios sanitarios, y las tres partes se han emplazado a una próxima reunión para trabajar en un documento "con la base de elementos comunes de diagnóstico y soluciones compartidas para estos próximo meses".

"La Cultura es segura. La Cultura es necesaria", concluye el ministro su hilo en Twitter.