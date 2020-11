Urkullu dice que la Hostelería no es "culpable" y no se debe "estigmatizar", pero es donde se da "mayor riesgo"

VITORIA, 5 (EUROPA PRESS)

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha subrayado que el sector de hostelería no es "el culpable" y no se debe "estigmatizar", si bien es el ámbito en el que es "mayor el riesgo" de mayor contacto social "de manera indiscriminada" y, por tanto, de transmisión comunitaria. "No por responsabilidad del sector, sino por el comportamiento de cada uno de nosotros", ha advertido.

En una comparecencia tras la reunión del Comité Asesor del Plan de Protección Civil de Euskadi (LABI) en Vitoria, el presidente vasco ha anunciado las nuevas medidas establecidas para frenar contagios de covid-19, entre ellas, el cierre de todos los establecimientos de hostelería y restauración, salvo los de los hoteles, gasolineras y centros sanitarios o escolares.

Urkullu ha insistido en que todas las decisiones adoptadas están soportadas en criterios sanitarios de las autoridades sanitarias y ha asegurado que es "muy consciente" de la afección que supone para la hostelería esta medida, "como ha supuesto en meses atrás y a otros sectores a los que afectan otras medidas".

"Somos muy conscientes de lo que en el ámbito económico afecta una medida de éstas", ha reiterado el lehendakari, que ha explicado que se ha debatido si merecería la pena "una fórmula intermedia" de un cierre "a un horario determinado" y, en el análisis, "caben muchas opiniones".

El lehendakari ha subrayado que "el sector como tal no es el culpable" y no se debe "estigmatizar" y, por eso, se apela a "la responsabilidad de cada uno". No obstante, ha advertido de que "el riesgo de transmisión comunitaria está en cuanto mayor contacto social de manera indiscriminada y no regulada se dé" y es en el ámbito de la hostelería donde se da "este riesgo mayor que en otros sectores".

En este sentido, ha precisado que se ha analizado "con profundidad" las posibilidades y "la casuística es muy diversa", de modo que "en unos casos quizás valdría la decisión del cierre a una hora como las nueve de la noche, pero en otros, donde se agrupa mucha gente y hay una movilidad de gente también durante el día, no es solamente suficiente con cerrar a las nueve de la noche, porque durante todo el día hay movilidad con riesgo de contacto social indiscriminado no regulado y que, por tanto, sea un factor de transmisión comunitaria".

Según ha indicado, se debe "tener una preocupación por la presión sanitaria", además de por las personas que se ven afectadas por la enfermedad, para evitar llegar a una situación de "derivación de otras patologías, a la supresión de intervenciones quirúrgicas por atender exclusivamente la pandemia, a soportar la saturación de camas UCI, que también tienen que ser para otras patologías".

En todo caso, el lehendakari ha insistido en que ese riesgo de "contacto y contagio de manera indiscriminada y con lo que pueda suponer de transmisión comunitaria" se da en el ámbito de la hostelería "no por responsabilidad del sector, sino por el comportamiento de cada uno de nosotros".

Finalmente, ha recordado que las instituciones se han comprometido a analizar "medidas de ayuda, además de las que están en vigor", ya que, según ha resaltado, ya están "en marcha" diversos tipos de actuaciones y programas.