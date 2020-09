Urkullu dice que "no es nada grato" el acuerdo entre Gobierno y Madrid sobre restricciones en grandes municipios

Cree que "no es conveniente suavizar las medidas tomadas hasta ahora", y que, teniendo en cuenta el otoño, quizá incluso se podrían endurecer

BILBAO, 30 (EUROPA PRESS)

El Lehendakari, Iñigo Urkullu, ha asegurado este miércoles que se han enterado a través de los medios de comunicación del principio de acuerdo entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid sobre la homogeneización de las restricciones en grandes municipios, y ha destacado que "no es nada grato el juego que estamos viendo".

Urkullu se ha referido así, en una entrevista concedida a Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, al principio de acuerdo logrado entre ambos Gobiernos, en el que se propone que, para los municipios por encima de los 100.000 habitantes, se establezca un criterio homogéneo para aplicar restricciones, tanto en la Comunidad de Madrid como en el resto de España.

"No lo conocíamos con detalle y no es nada grato el juego que estamos viendo. Durante el fin de semana hablamos con el ministro de Sanidad y otros representantes sobre las medidas a adoptar, y ayer nos enteramos por los medios de las intenciones del Gobierno español. Nosotros les solicitamos por escrito el fin de semana cuáles iban a ser esas propuestas y no hemos recibido nada. Ayer nos enteramos por los medios de sus intenciones", ha lamentado.

En este sentido, ha señalado que la decisión se ha tomado "para que ceda la comunidad autónoma en esa disputa que mantienen", un comportamiento que "para nosotros no es nada grato".

Asimismo, ha indicado que, "de alguna manera", la decisión adoptada entre el Ejecutivo central y el de Madrid limita la capacidad de gestión y de decisión del Gobierno Vasco, y ha denunciado que "no ayuda implantar un estado de alarma emmascarado con una submedida así".

Además, ha recordado que el Ejecutivo vasco anunció en mayo que tomaría medidas locales y que así ha actuado durante el verano. "Hemos adoptado medidas locales y han dado resultado. Por lo tanto, no creo que se pueda generalizar. Las cuestiones hay que estudiarlas con rigurosidad y precisión", ha asegurado.

En todo caso, el Lehendakari ha afirmado que, "si hay voluntad, hay capacidad para la coordinación", y que eso es lo que "una y otra vez" ha mostrado el Gobierno Vasco, "voluntad para coordinar, pero teniendo en cuenta y manteniendo las características propias, estableciendo aquí las medidas".

REUNIÓN LABI

Por otro lado, Iñigo Urkullu ha considerado que, aunque los datos de la pandemia en Euskadi se hayan estabilizado, "no es conveniente suavizar las medidas tomadas hasta ahora", y que, teniendo en cuenta la epoca del año, quizás incluso se podrían endurecer.

En este sentido, ha explicado que en la reunión del Plan de Protección Civil de Euskadi (LABI) que se celebrará el próximo viernes harán una evaluación del plan Biziberri y estudiarán los resultados que ha dado durante el verano.

Asimismo, teniendo en cuenta que se está en otoño y la llegada de otras enfermedades como la gripe, tomarán una decisión sobre "un segundo plan Biziberri", aunque ha adelantado que no cree que "sea conveniente suavizar las medidas tomadas hasta ahora".

Además, ante la posibilidad de endurecer algunas medidas en esta época del año, el Lehendakari ha explicado que "eso es lo que estamos debatiendo junto al Gobierno". "Mantenemos contacto semanal y tratamos de acordar medidas", ha asegurado.

RASTREADORES

Por otra parte, Urkullu ha afirmado que no se atrevería a decir que, con más rastreadores, la segunda ola de la covid-19 hubiera sido menos dañina en la Comunidad Autónoma Vasca. "Al fin y a cabo, durante el verano se incrementan las relaciones humanas, y en otros países que han establecido medidas más rigurosas que nosotros también está en la segunda ola. A todos nos ha afectado esta situación tan desconocida", ha asegurado.

Iñigo Urkullu ha explicado que, tras centrarse en la gestión de los hospitales desde marzo hasta junio, porque era "lo más importante y urgente", comenzaron a centrarse más en la atención primaria y en los rastreadores. "Comenzamos con 33 y vimos que había que aumentarlos, y eso estamos ahora", ha añadido.

En este sentido, ha dicho que ahora están contratatando estudiantes para realizar la labor de rastreadores, y ha destacado que "no es un trabajo que pueda hacer cualquiera, tiene que haber una formación". Por último, ha indicado que la aplicación del Rádar Covid se podrá usar en Euskadi "dentro de pocos días", tras habilitar su utilización en euskera.