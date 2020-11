Urkullu: los jóvenes tienen derecho a saber que se mató por pensar diferente

Bilbao, 10 nov (EFE).- El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha asegurado en el Día de la Memoria que los jóvenes tienen "el derecho y el deber de conocer, de saber, que en este país se mató por pensar diferente".

El Parlamento Vasco, sin PP+Cs ni Vox, recuerda a todas las víctimas

Saber más

Urkullu ha presidido en Bilbao el acto del Gobierno Vasco por el Día de la Memoria de Euskadi, que se celebra el 10 de noviembre por ser la única fecha del calendario en la que ETA no cometió un atentado mortal.

En este acto, como en el organizado en el Parlamento vasco, no han participado representantes de PP+Cs ni de Vox, que han organizado sus propios homenajes separados, aunque los populares sí han asistido a actos de ayuntamientos como el de San Sebastián.

Al igual que en años anteriores, estas formaciones no comparten que el Día de la Memoria no se restrinja a las víctimas del terrorismo e incluya también a las víctimas de la violencia de origen político y de los abusos policiales, además de negarse a compartir actos de este tipo con EH Bildu mientras no condene el terrorismo de ETA.

En el acto, centrado en los jóvenes y con el lema "Mirar hacia atrás para seguir adelante", el lehendakari ha subrayado que los jóvenes tienen "derecho a conocer y a participar" en la construcción de una memoria colectiva y les agradeció su "mirada renovada" al pasado, "sin venganza y sin politizar y manipular a las víctimas".

"Los jóvenes tienen derecho a saber que en este país se mató por pensar diferente, que el terrorismo de ETA causó más de 850 muertos, persiguió, amenazó y extorsionó y que también hubo otros terrorismos y violaciones de derechos humanos por estamentos del Estado", ha aseverado.

El lehendakari ha sostenido que la Euskadi del presente y del futuro solo se puede construir "con memoria del pasado" y que hacer una memoria "compartida" es un "reto de país".

"Para asentar la Euskadi del futuro es necesario el reconocimiento del daño injustamente causado y el compromiso ético y de defensa de los derechos humanos", ha sostenido.

Urkullu ha participado por la mañana en el acto celebrado en el Parlamento vasco, también con restricciones de aforo debido a la pandemia, en el que los asistentes han colocado rosas blancas ante el pebetero encendido frente a la escultura "Brújula de medianoche".

En esta ofrenda floral, que continúa por la tarde abierta a la ciudadanía, también han participado el Ayuntamiento de Vitoria y las Juntas Generales de Álava.

En Bilbao el Ayuntamiento ha recordado a todas las víctimas del terrorismo de la Villa en un acto, leyendo su nombre y proyectando su imagen, desde el concejal de HB Santi Brouard al ingeniero de la central de Lemoiz José María Ryan.

En San Sebastián se han realizado ofrendas florales en las Juntas Generales y en el Ayuntamiento con la participación de todos los partidos, incluido el edil donostiarra del PP Jorge Mota, hermano del funcionario de prisiones asesinado por ETA en 1990 Jesús Mota, que ha acudido en calidad de delegado de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) en el País Vasco.

Además, la Delegación del Gobierno en el País Vasco y el Centro Memorial adelantaron ayer su acto, para poder acudir hoy al de las instituciones vascas, en el que junto a las víctimas criticaron los recibimientos a los presos de ETA.

Al margen de las instituciones, PP+Cs ha realizado una ofrenda floral en Vitoria en el monumento a las víctimas, en la que Carlos Iturgaiz ha acusado al Gobierno Vasco de pretender "blanquear" a EH Bildu, a los "esbirros de los etarras", al permitir a esta coalición estar hoy en actos por las víctimas cuando ayer homenajeaba a un expreso de ETA.

La parlamentaria de Vox, Amaia Martínez, ha hecho una ofrenda floral en Bilbao en la que ha criticado los actos del Gobierno y el Parlamento vasco por "equiparar" a las víctimas "de todo tipo de violencias" y servir al "blanqueamiento de ETA", una crítica que ya realizó Covite la pasada semana al pronunciarse sobre estos actos.