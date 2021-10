Urkullu ve posible acordar un nuevo estatus que sea sometido a referéndum

Vitoria, 1 oct (EFE).- El lehendakari, Iñigo Urkullu, considera que es "posible avanzar" hacia un nuevo estatus político con un acuerdo que "refleje la pluralidad" del Parlamento Vasco "para que después la sociedad, mediante un referéndum, decida".

Así se ha manifestado el lehendakari en el pleno de control de la Cámara vasca en respuesta a una pregunta de la portavoz de EH Bildu, Maddalen Iriarte, que ha expresado su preocupación por que el término derecho a decidir haya "quedado fuera de los discursos" de Urkullu.

Iriarte se ha preguntado si la reforma del autogobierno será una "nueva chapuza" y dentro de unos años el Gobierno Vasco tenga que elaborar un libro como el recientemente presentado "La erosión silenciosa", en el que además de la "erosión" del Estatuto se denuncia el "impulso recentralizador" de los ejecutivos centrales.

Urkullu le ha recordado que el derecho a decidir "no está regulado jurídicamente" y que la Ley vasca de Consultas fue tumbada en el Tribunal Constitucional, por lo que corresponde al Parlamento "acordar una articulación jurídica para que los ciudadanos puedan decidir, pero también ofrecer una vía efectista y garantista" para ello.

Ha señalado en todo caso que ve "posible avanzar" hacia un nuevo estatus mediante un acuerdo que "refleje la pluralidad" de Euskadi "para que después la sociedad, mediante un referéndum, decida".

En el actual "contexto político, institucional y social el denominado derecho a decidir debe basarse en un acuerdo institucional que posteriormente sea ratificado por la ciudadanía", ha defendido el lehendakari, que cree que "para poder seguir avanzando" en materia de autogobierno hay que abandonar "las posiciones maximalistas del derecho a decidir" para "evitar especulaciones y pasar a concreciones".

En este sentido Urkullu ha asegurado que en los últimos cinco años EH Bildu ha pasado de reivindicar "la "unilateralidad inmediata a la bilateralidad pactada" y ha subrayado que la "clave" de la "singularidad institucional" vasca es "contar con un sistema de garantía bilateral".

"En este tiempo yo no he visto ninguna decisión que rompa ese ordenamiento jurídico porque históricamente la relación entre los territorios forales y el reino de España se basa en un pacto para hacer efectiva esa soberanía compartida", ha sostenido Urkullu, que le ha pedido a Iriarte que "no desprecie estos conceptos".