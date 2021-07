Del Val advierte de que habrá "brotes silenciosos" y secuelas entre jóvenes

Santander, 22 jul (EFE).- La viróloga e inmunóloga Margarita del Val ha advertido de que va a haber "brotes silenciosos" de covid que serán "difíciles de detectar", por contagios asintomáticos entre la población ya vacunada y los jóvenes, y ha destacado la necesidad de investigar sobre las secuelas que puede dejar la covid-19 entre los jóvenes.

En opinión de Margarita del Val la evolución de la pandemia "va a dar sorpresas" en cuanto a que puede haber un incremento de casos que "se nos vaya de las manos" porque, al no estar aún mayoritariamente vacunados, los jóvenes son ahora uno de los principales grupos de riesgo".

Además, Del Val ha considerado que en España "todavía no se está apoyando" la investigación como se debiera hacer, por lo que sigue encontrándose en un "estado muy precario", pese a que ya existe una conciencia social de la importancia que tiene como consecuencia de los resultados alcanzados en la lucha contra la pandemia de covid.

"Está por ver si se va a apoyar de verdad a la ciencia", ha afirmado Margarita del Val en rueda de prensa, apuntando que en la percepción sobre la importancia de la investigación científica hay "dos niveles": por un lado el de una sociedad que "va a pedir más conocimiento científico presentado por los expertos" y, por otro, el de las administraciones públicas que, en su opinión, deben apoyar más a la ciencia.

Así se ha expresado la investigadora del centro de biología molecular Severo Ochoa del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en su comparecencia ante los medios de comunicación, antes de recibir la medalla de honor a los valores sociales que le ha concedido la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).

"El respeto de la sociedad a la ciencia es algo intangible que va a quedar", ha subrayado Del Val, lamentando que, pese a ello, para la investigación "no hay más inversión" en los presupuestos generales, "no hay más estabilidad, no hay más flexibilidad en la gestión y seguimos en precario, aunque con una pequeña laguna, el plan de choque que ha venido a españa con los fondos europeos".

"La inversión no está aumentando al nivel que se necesita", ha insistido, haciendo hincapié en que "la ciencia en España es de una calidad muy buena y solo hace falta regarla para que florezca". Algo que, a su juicio, es necesario hacerlo "en todos los ámbitos y de manera estable".

En cuanto a situación actual de la pandemia de covid-19, Margarita del Val ha opinado que "ahora el indicador no va a ser la presión hospitalaria", porque se ha pasado de una situación en la que el virus "afectaba a todos" y de peligro de colapso del sistema sanitario, a otra marcada por los beneficiosos efectos de las vacunas.

"Antes había que proteger a los mayores como grupo de riesgo más importante", ha recordado Del Val, para quien ahora el riesgo se centra en los jóvenes, un sector muy grande de la población que "todavía no tiene la inmunidad" y que plantea la necesidad de conocer cuáles son las secuelas que pueden tener los jóvenes que pasen la enfermedad.

Para Del Val, mientras que antes los brotes estaban más localizados, ahora hay "muchos brotes que van a ser silenciosos" por contagios entre personas que han sido vacunadas y, principalmente, de jóvenes asintomáticos, lo que además de hacer "más difícil su detección", puede dar "sorpresas peores, en el sentido de que puede haber subida de casos, que se nos vayan de las manos".

La viróloga ha destacado la "madurez" mostrada por la sociedad desde que se produjo la oleada de febrero, a la espera de la llegada de las vacunas, pero ha alertado de que "todavía estamos en pandemia" y aunque por un lado es necesario ayudar a "mucha gente que sigue sin salir de casa porque tiene miedo", por otro, también hay que concienciar de que queda pendiente el "gran interrogante" de cómo puede afectar el coronavirus a los jóvenes.

Preguntada por la variante Delta y cómo está afectando a los jóvenes, Margarita del Val ha señalado que "no parece que haya más gravedad" que con otras variantes y ha apuntado que la presencia de jóvenes en las UCI ya era algo que se daba en la primera fase de la pandemia, pero en un porcentaje mucho menor porque mayoritariamente los ingresos en esas unidades eran de personas de grupos que ahora estan vacunados.

"Las vacunas son la solución final a las infecciones, porque más vale prevenir que curar", ha enfatizado al margen de que siempre haya personas que "no responden bien" a las vacunas.

Sobre la medalla que le ha otorgado la UIMP, Margarita del Val ha destacado que se trata de un "reconocimiento muy especial", porque considera que "valora que los científicos compartamos con la sociedad lo que sabemos".

"Es un premio para mi y para mis compañeros", ha añadido Del Val, subrayando que es vital "dar información para poder tomar decisiones". "Es muy importante que esto quede", ha añadido aludiendo al interés que se ha suscitado en la sociedad por conocer en qué trabajan los científicos.