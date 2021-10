Podemos Valencia ve al grupo "plenamente representado" por Yolanda Díaz en el acto programado con Oltra

VALENCIA, 13 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente segundo de la Generalitat, Héctor Illueca, ha asegurado que Podemos estará "plenamente representado" con Yolanda Díaz en el acto que compartirá en València la vicepresidenta del Gobierno con Mónica Oltra, vicepresidenta primera del Consell y líder de Compromís, y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Es más, ha recordado que ahora no se trata de "hablar de candidaturas ni de listas".

"Si ella está, nosotros estamos porque ella nos representa", ha zanjado tras presentar un registro de vivienda pública sobre el acto organizado por el partido de Oltra --Iniciativa, integrado en Compromís-- dentro de su proceso congresual.

Illueca ha hecho hincapié en que en Podemos están "especialmente satisfechos" de cualquier esfuerzo para "sumar fuerzas, ampliar espacios y dar respuesta a una inquietud presente en la sociedad: que la unidad es necesaria". "Hay un enorme desequilibrio de poder y es fundamental que todas las fuerzas políticas escuchen a la sociedad civil y adapten sus estructuras a esta necesidad", ha defendido.

Sobre si deberían estar líderes de Podemos como Irene Montero o Ione Belarra, ha remarcado que el acto todavía no está convocado y que a él no le corresponde valorar "quién está y quien no". "Me siento representado y encantado", ha aseverado, tanto por Díaz como "por cualquier esfuerzo que vaya en la línea de sumar fuerzas y de pulsar inquietudes en la sociedad".

Por tanto, Illueca cree que es muy importante el enfoque que plantea Iniciativa porque "la fase actual, que no es de candidaturas ni de listas, es de escuchar a la gente y hablar de programas, principios éticos, valores y las cosas que les preocupan", como el precio de la luz o el de la vivienda. "A veces, los políticos tienen que escuchar a la ciudadanía", ha constatado.