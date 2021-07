Vara afirma que a la Conferencia hay que ir sin el carné del partido

Mérida, 28 jul (EFE).- El jefe del Ejecutivo extremeño, Guillermo Fernández Vara, ha instado a los líderes autonómicos "a dejar los carnés" de partido en sus respectivos despachos antes de acudir a la Conferencia de Presidentes, un espacio de diálogo para construir país y no hacer oposición.

"No me gustaría que la Conferencia de Presidentes se convierta en un Congreso de los Diputados", ha agregado Vara, quien ha remarcado que a la Conferencia se acude para defender los intereses de los ciudadanos a los que se representa, "que son todos los de cada comunidad autónoma, y no para defender a un partido" político.

En rueda de prensa ofrecida en Mérida tras presidir el Consejo de Gobierno extremeño, Fernández Vara, a preguntas de los periodistas, ha aseverado que en la Conferencia de Presidentes "no se hace oposición, se construye país".

"Si los gobiernos autonómicos se convierten en fuerzas de la oposición, mal asunto", ha añadido el presidente extremeño, quien considera que España tiene suficientes retos de futuro que precisan de que los presidentes autonómicos "no sean líderes de la oposición al Gobierno de España".

Vara ha manifestado que en esta Conferencia de Presidentes, que "es informativa y no decisoria", se expondrá el desarrollo del plan de vacunación frente a la Covid-19, de los fondos económicos y del Plan de Reto Demográfico que el Gobierno de España va a presentar.

Fernández Vara ha afirmado que "por mucho que algunos se empeñen, "mañana no habrá elecciones". "Un país no se puede gobernar mirando las encuestas; los liderazgos -ha dicho- se construyen representando los intereses de la ciudadanía y haciéndote cargo de sus expectativas, no de las tuyas ni de las de tu partido... y esto vale para todos".

"Ellos se lo pierden", ha respondido Vara al ser preguntado por las ausencias. "A España la necesitan, al resto de España la necesitan", ha insistido. "La UME va a Cataluña, como va a Galicia o a Extremadura", ha puesto como ejemplo.

En referencia a la negativa del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, de acudir a la Conferencia, Vara ha dicho que es "una falta de acierto" no asistir. "Ustedes quieren bilateralidad para las perras y multilateralidad para el resto" de cuestiones. "No hombre, no", ha exclamado.

"Yo practico la bilateralidad", hablar continuamente con el Gobierno de España, pero "la toma de decisiones que hay tomarla desde la multilateralidad". "Hay gente que no es feliz si no marca diferencias", ha agregado Vara para referirse también al Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Ha asegurado no tener nada contra lo que quieren hacer los demás, pero "siempre que eso no signifique una merma en el principio de igualdad de oportunidades", por ello ha dicho que Extremadura defenderá tener "suficiencia financiera" para tener "las perras suficientes para mantener los niveles de calidad en educación, sanidad y atención a los mayores".