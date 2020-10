Vara afirma que por el "bloqueo" actual "no queda más remedio" que la reforma del CGPJ de PSOE y Unidas Podemos

MÉRIDA, 15 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha asegurado que "hubiera preferido" que "no fuera necesaria" la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) planteada por el PSOE y Unidas Podemos y "respetar el espíritu de la Constitución", pero "no es posible" porque "hay bloqueo" y, por ello, "no queda más remedio" que hacerlo "de otra manera".

"Hubiera preferido, lo digo sinceramente, que no fuera necesaria (reforma CGPJ de PSOE y Unidas Podemos) pero cuando no hay otra manera de conseguir una mayoría en este país para algo tan básico como es renovar las instituciones de la Constitución, pues hay que optar por soluciones que, estoy seguro, no les gustan ni a los que las han planteado", ha espetado.

Así, preguntado por este asunto durante una rueda de prensa este jueves en Mérida, Vara ha aseverado que les "hubiera gustado mucho más respetar el espíritu de la Constitución" que era que "aquellas cosas" que "afectan a todos se decidan por mayorías cualificadas". "Pero cuando esto no es posible porque hay bloqueo no queda más remedio que hacerlo de otra manera", ha recalcado.

A este respecto, Vara ha reafirmado que "esto es bloqueo, esto se llama bloqueo", es decir, "nos aprovechamos de que hay una ley orgánica que necesita mayorías cualificadas" para modificar la composición del CGPJ para, a su juicio, "bloquear la vida política española".

En este sentido, el jefe del Ejecutivo extremeño y secretario general del PSOE regional ha resaltado que "esto está más allá de las ideologías" ya que "es sencillamente estar en el autobús o ponerle ruedas para que no ande".

"Bien haríamos en intentar desbloquear esta situación sin necesidad de tener que cambiar el juego de las mayorías que da mucha estabilidad a un país; pero si no es posible, lo que no puede ser es que lleve un año el presidente del Tribunal Supremo pidiendo, rogando, que el Parlamento cambie la constitución del Consejo General del Poder Judicial, y porque hay un grupo político que no quiere no se puede cambiar, eso es inaudito", ha concluido.