Vara apunta que es "labor de todos" acabar con la violencia de género y la desigualdad e invita a sumar en este objetivo

MÉRIDA, 6 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta y secretario general del PSOE de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha apuntado que es una "labor de todos" acabar con la violencia de género y la desigualdad y ha invitado a sumar en este objetivo para que no tenga "camino de retorno".

"Es una labor de todos. Y ahí no tenemos que circunscribirnos al ámbito de los que comparten con nosotros el cien por cien de las cosas en la vida. Hay mucha gente que no compartiendo con nosotros otras cosas ésta la pueden compartir, sumémosle", ha dicho.

Fernández Vara ha realizado estas declaraciones durante su intervención en la clausura de la jornada 'La respuesta a las violencias machistas, cuestión de Estado', organizada por el PSOE extremeño y en la que también ha participado la secretaria de Igualdad del PSOE y vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo.

En su intervención, Vara ha recalcado que a las personas de su generación les formaron para ser "machistas", con escuelas segregadas o con una "inmersión machista" como era el servicio militar, aunque acto seguido ha indicado que defiende que, en un periodo breve, hubiera sido "bueno" haberlo mantenido para mujeres y para hombres.

Por ello, ha apuntado que no sabe qué hubiera sido de él si durante su trayectoria no hubiera tenido la condición de militante socialista, pero ha reconocido que no hubiera sido igual, por lo que ha valorado que la experiencia vital con muchas compañeras de partido le "ha cambiado la vida" y le ha ayudado a entender "muchas cosas".

Tras ello, ha dicho que el tiempo le ha dado la oportunidad de formar parte de gobiernos, de estar al frente de ellos y de poder impulsar políticas de igualdad, lo que ha calificado de "política en letras mayúsculas" y que nada tiene que ver con la de la "demagogia".

Asimismo, Fernández Vara ha abogado por entender el mundo más allá las fronteras cercanas, ya que "de nada sirve" tener aquí ya amplias conquistas, más en el ámbito público que en el privado, ha dicho, si a escasos kilómetros al sur se siguen vulnerando los derechos de las mujeres con, por ejemplo, la ablación del clítoris.

INCIDE EN QUE "QUEDA MUCHO CAMINO POR RECORRER"

En este sentido, el secretario general de los socialistas extremeños ha indicado que hay que ser consciente del "mucho camino que queda por recorrer" y ha remarcado lo importante que son los aspectos de la sensibilización, mentalización o la educación en materia de igualdad, algo que es "profundamente ideológico".

"Se está demostrando que no todo el mundo piensa igual, ha habido en estos momentos gobiernos en comunidades autónomas cuyo sostenimiento frente a una moción de censura ha sido, precisamente, elementos relacionados con la manera de entender la igualdad", ha aseverado.

Así, ha reiterado que "queda mucho camino por recorrer", que es el menos grueso pero el "más difícil", y ha situado entre los "nuevos retos" combatir la violencia de segundo orden.

Finalmente, Guillermo Fernández Vara ha invitado a sentirse orgullosos por los avances conseguidos por el PSOE en materia de derechos sociales.

"El viejo PSOE, el nuevo PSOE siempre tiene que ser consciente de que tiene la enorme responsabilidad de aportar esperanza a mucha gente que lo necesita y a mucha gente que si no fuera porque existen fuerzas políticas como las nuestras a lo largo y ancho del mundo probablemente su vida sería la historia de una desesperanza", ha indicado.