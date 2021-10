Vara apunta que no cuenten con él para la cumbre de Galicia si alguien busca ver cómo atacar a otras CCAA o al Gobierno

CUACOS DE YUSTE (CÁCERES), 14 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha aseverado que no cuenten con él para la cumbre sobre financiación prevista en Santiago acogerá de Compostela sobre la reforma del sistema de financiación autonómica si alguien pretende ver "cómo atacamos a otras comunidades autónomas o al Gobierno".

"Si alguien pretende que lo que vamos a ir a echar ahí es a ver cómo atacamos a otras comunidades autónomas o al Gobierno conmigo que no cuenten, así de claro y así se lo he manifestado además al presidente Feijóo", ha expuesto Vara, al tiempo que ha señalado que el titular de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, le ha trasladado que "esa no era la intención y que por eso estaba planteada la reunión en esos términos".

"Desde luego deberá aclararlo a lo largo del día porque si no va a ser complicado", ha señalado Fernández Vara en una entrevista en Canal Extremadura Radio en el programa especial con motivo de la entrega del Premio Europeo Carlos V desde el Real Monasterio de Yuste, recogido por Europa Press, en la que ha sido preguntado por dicha reunión prevista para el 2 de noviembre.

Sobre dicha reunión en la que está confirmada la presencia de Asturias, Castilla y León, Castilla La Mancha, La Rioja o Cantabria, ha agregado que "incluso no está mal" que se pueda hablar de financiación, "pero no en términos contra nadie". "Conmigo desde luego en eso que no cuenten", ha insistido.

Cabe destacar que en la mañana de este jueves Guillermo Fernández Vara ha publicado un mensaje en su perfil de Twitter, recogido por Europa Press, en el que expone: "Le dije al presidente Feijóo que no me gustan los frentismos. Deberá aclarar si la reunión de presidentes de Galicia es para atacar a otras CCAA y al Gobierno".

"No me gusta que me utilicen y más división no es buena para los que creemos en el diálogo, pero no en los frentes", concluye Vara en su 'tuit'.