Vara considera la cumbre de Santiago un "signo de madurez" y aboga por debatir el modelo sanitario antes que su coste

SANTIAGO DE COMPOSTELA/MÉRIDA, 23 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha defendido que la reunión mantenida este martes en Santiago de Compostela por un grupo de CCAA representa a su juicio un "signo de madurez" del Estado Autonómico, y ha abogado por luchar contra la despoblación dotando a los ciudadanos de empleo y vivienda dignos, así como por determinar el tipo de Sanidad que se quiere en España antes de abordar su coste.

Asimismo, ha afirmado que la "solución" ante la despoblación y el reto demográfico no está a su juicio "solamente en conseguir parar la sangría de la caída vegetativa, sino también en atraer inmigración".

Tras su participación este martes junto con los presidentes de otras siete comunidades autónomas, en el 'Foro de Santiago. Camino de Consenso', Vara ha señalado la importancia a su juicio de "salirse al encuentro, compartir aquellas cosas que se puedan compartir y respetar aquellas que no se puedan compartir", y ha considerado que la cumbre de este martes y su preparación durante los últimos días suponen "un signo de madurez del estado autonómico".

Así, en rueda de prensa tras el encuentro, el presidente extremeño ha incidido en que "probablemente" ahora, transcurridos una serie de años, cuando el Estado Autonómico está "lo suficientemente maduro en un estado complejo como es sin duda ninguna España" es cuando las CCAA tienen la "oportunidad, con independencia de cuáles sean los colores políticos, de hablar de aquellos problemas que son problemas para mucha gente y que en gran parte tienen soluciones comunes".

En este sentido, ha defendido que este tipo de encuentros como el de Santiago "es una buena iniciativa" que denota "madurez" del "sistema de convivencia", al igual que ocurre con instituciones que no están recogidas en la Constitución como la Conferencia de Presidentes que, según ha destacado, a lo largo de la pandemia se ha convertido en "una de las mejores instituciones para poder compartir la responsabilidad entre el Gobierno de España y el gobierno de las comunidades autónomas" para afrontar la Covid-19.

"Son instituciones (la Conferencia de Presidentes) que no estaban en aquella Constitución del 78, como tampoco estaba la posibilidad de que hubiera reuniones del tipo de la que hemos tenido hoy (en Santiago de Compostela) las que yo creo que van añadiendo una gran dosis de madurez al sistema de convivencia que nos hemos dado", ha espetado Vara.

MODELO DE SANIDAD

Durante su intervención ante los medios, el presidente de la Junta de Extremadura ha abogado también por determinar el modelo de Sanidad que se quiere tener en España antes de hablar de su coste.

Al respecto, tras recordar que "la pandemia ha puesto a prueba la capacidad del sistema nacional de salud de dar una respuesta adecuada en un momento de máximo estrés", ha apuntado que este "estrés deja huella", y ha defendido que en consecuencia a su juicio hay que preocuparse y ocuparse por que "posteriormente al estrés no le queda un estrés postraumático a los sistemas sanitarios para toda la vida".

Por ello, ha considerado "muy importante" que, en tiempos en los que se está hablando de cómo se va a financiar de nuevo el Estado Autonómico, "en principio y previamente hablemos de qué sanidad queremos tener y cómo la queremos tener", ya que por ejemplo "hay retos por delante" que las CCAA ponen de manifiesto como la jubilación "masiva" de un número "importante" de profesionales del sistema de salud de España.

"Antes de decidir cuánto cuesta, saber qué es lo que queremos tener", ha defendido como una "reflexión muy importante" en un momento en el que la Sanidad se ha mostrado como un elemento "absolutamente imprescindible" para poder "combatir" la pandemia de la Covid-19.

"No estamos mejor que los demás (en España frente a la Covid) porque seamos más guapos, estamos sencillamente mejor que los demás porque tenemos un mejor sistema sanitario", ha incidido Vara, quien en todo caso ha alertado de que este sistema sanitario en el país está "absolutamente estresado como consecuencia de la dura batalla contra la pandemia y la gran capacidad para poder hacer frente a la vacunación de la manera masiva que se ha llevado a cabo".

EMPLEO Y VIVIENDA CONTRA LA DESPOBLACIÓN

Asimismo, en cuanto a la despoblación y el reto demográfico, el presidente extremeño ha afirmado que "bien" se haría en "no creer que la despoblación es sólo un problema de una parte de un país, o de una parte de un territorio, o de una parte de un continente", ya que a su juicio "la despoblación entendida como el diferencial que se produce entre las personas que fallecen y las que nacen y que finalmente produce un gasto importante de cada día menos población no tiene una fácil solución", en tanto que la caída de la natalidad no se va a recuperar "de la noche a la mañana".

En este sentido, ha apuntado que esta circunstancia de la caída de la despoblación es también "consecuencia" del estilo de vida, de una sociedad "diferente" en la que las mujeres que hace 40 años se quedaban en casa para cuidar a los hijos "ahora están hombro como hombro con el hombre en las fábricas, en los hospitales, en los juzgados, en las universidades" como una "realidad absolutamente incontestable" y que representa, ha añadido, una "gran conquista social" lograda en España en los últimos año.

Ante estos logros, Fernández Vara ha incidido en que hay que entender que "probablemente" que la "solución" ante la despoblación y el reto demográfico "no esté solamente en conseguir parar la sangría de la caída vegetativa, sino también en atraer inmigración".

"Madrid tendría un problema de despoblación si no fuera porque hay mucha población inmigrante allí", ha espetado, al tiempo que ha defendido que cuando se analizan los índices de natalidad en España "no existen unas diferencias enormes de unos lugares a otros", y ha añadido que a su juicio unos lugares sufren más la despoblación que otros "porque vienen en algunos lugares la inmigración a rellenar los huecos y en otros casos no", tras lo que ha afirmado que la "mejor manera" para luchar contra la despoblación es el fomento de la Industria para generar empleo, acompañado de la dotación de vivienda.

"La mejor manera de luchar contra la despoblación es que haya empleo decente y viviendas dignas para la gente. No nos engañemos, esa será la mejor fórmula en este nuevo escenario de recuperación de la soberanía industrial de nuestro país... La mejor manera es que recuperando Europa soberanía industrial, recuperando España soberanía industrial lo puede hacer en el conjunto de los territorios y allí donde llevemos para la ciudadanía, sobre todo para los más jóvenes, un empleo decente y una vivienda digna", ha concluido Fernández Vara.