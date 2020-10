Vara entiende que Ayuso "se resista" pero le pide pensar en lo común y dejar el "carnet político" al margen

MÉRIDA, 7 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha reconocido que entiende que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "se resista" a adoptar determinadas decisiones como el confinamiento perimetral de su región y que "quiera su nivel de autonomía en la toma de decisiones", pero la ha invitado a "dejar el carnet político en la puerta" cuando su consejero acude al Consejo Interterritorial de Salud para tratar cuestiones que atañen a lo común.

Así, sobre los posicionamientos de las diferentes CCAA en el Consejo Interterritorial de Sanidad, ha defendido que hay que hacer "un cambio" porque si lo que ocurre en dicho seno "se parece a las sesiones de control al Gobierno de los miércoles por la mañana no vale para nada", ya que en realidad lo que habría que hacer a su juicio es dejar "el carnet del partido en la puerta" cuando se acude a dicho órgano.

"El carnet del partido se deja en la puerta cuando entras, y entras dentro y no eres consejero de tu comunidad, eres consejero del Sistema Nacional de Salud, y mientras esto no se nos meta en la cabecita bien metido, de 'tú no vas allí a defender lo tuyo sino lo nuestro', no vale para nada", ha señalado Fernández Vara durante su participación este miércoles en el Encuentro 'Repensando la sanidad española: una nueva sanidad para la nueva normalidad', organizado por El País y Roche Farma, y recogido por Europa Press.

Ha considerado así "absolutamente necesario" que se aborde un "proceso de profunda renovación del sistema" porque los consejeros cuando acuden al Consejo Interterritorial de Salud ahora lo hacen "a representar a su territorio", cuando lo que se debería hacer a su juicio "defender lo nuestro", es decir "el Sistema Nacional de Salud".

Con ello, ha reconocido que entiende que Ayuso "se resista" y que "quiera su nivel de autonomía en la toma de decisiones", y ha defendido que por eso cree que "hay que cambiar las cosas" y que hay que "redefinir" la toma de decisiones en el ámbito de Salud Pública en España a través de la creación de una Agencia de Salud Pública desde donde se tomen las decisiones "entre todos, con unos parámetros y unos criterios".

En este sentido, y tras recalcar que actualmente "la única certidumbre" que existe es la "incertidumbre", ha defendido que esto a su juicio "se corrige con consenso científico y político", aunque ha lamentado que pero "parece como si nadie quisiera encontrarlo".

Así, para evitar casos como los ocurridos con la Comunidad de Madrid, ha defendido que en el Consejo Interterritorial de Sanidad hay que "dejar el carnet político en la puerta al vigilante jurado", ya que "al ministro (Salvador Illa) no le quedó más remedio que pedir votación porque no le dejaron salida".

"Yo he estado con ministros de todos los colores, he conocido a 48 consejeros de Sanidad en mi época de consejero durante 12 años y a seis o siete ministros, y siempre se portaron los ministros mejor que nosotros, porque pensaban en país, pensaban en global, pensaban el término de necesidad", ha recalcado sobre el posicionamiento de Illa en el Consejo Interterritorial de Sanidad.

ACTUACIÓN CON "HONESTIDAD"

Por otra parte, sobre la actuación de los diferentes gobiernos durante la pandemia del Covid-19, el presidente extremeño ha considerado que "todos" han actuado "con honestidad" en una situación "enormemente complicada" y en un país que "vive en la calle", de tal modo que "no ha habido buenos y malos", sino que ha habido CCAA que han tenido que librar una "batalla todavía mayor" que otras por cuestiones, entre otras, por su mayor movilidad.

"En los momentos más duros de la crisis no ha habido excelentes y negativos, aquí ha habido gente que tienen comunidades autónomas más pequeñas, con menos población y por tanto con mucha menos presión, y luego gente que han tenido que estar al frente de la pandemia en comunidades mucho más pobladas, con mucha más movilidad", ha espetado.

En todo caso, ha insistido en la importancia de entenderse entre todos y de "aprender" a respetarse y a "entender que no todos tenemos que manejar las mismas circunstancias".