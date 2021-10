Vara quiere una posición común del PSOE en financiación autonómica aunque admite que el momento es complicado

VALENCIA, 16 (EUROPA PRESS)

El presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, que ocupará la Secretaría de Política Autonómica en la nueva Ejecutiva del PSOE, considera que el partido debe encontrar un "mínimo común denominador" a defender en el debate sobre la reforma de la financiación autonómica, aunque ha admitido que ahora es un momento "complicado" para abordar este asunto.

Así lo ha señalado a su llegada a la segunda jornada del 40ª Congreso del PSOE, que tiene lugar en Valencia, donde ha indicado que en cuanto asuma su nueva responsabilidad orgánica hablará con el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, sobre la reunión con distintos presidentes autonómicos que ha convocado para el 2 de noviembre.

Vara ha señalado que ese grupo al que ha convocado Feijóo --Galicia, Asturias, Cantabria, Extremadura, La Rioja, Castilla León, Castilla-La Mancha y Aragón-- va a "seguir funcionando" y ha agradecido la "rectificación" realizada por el mandatario gallego sobre la cita del 2 de noviembre.

CONVERSACIÓN PENDIENTE CON FEIJÓO

Pero ha rehusado adelantar nada sobre la presencia o no de los presidentes autonómicos socialistas en ese encuentro. "Tengo prevista una conversación con él porque ahí se había producido un hecho que no había sido adecuadamente explicitado", ha comentado. Desde el PSOE se ha hecho hincapié en que esa reunión de producirse con presencia de sus presidentes, no debe ser, en ningún caso, utilizada contra el Gobierno central.

Fernández Vara ha admitido que le gustaría que este tipo de contactos entre presidentes que comparten determinados problemas fueran "más frecuentes y menos excepcionales", pero, de momento, ha pedido "reserva" sobre la cita de Santiago de Compostela hasta que hable con su anfitrión.

Además, se ha mostrado partidario de que los presidentes socialistas alcancen una posición común sobre la financiación autonómica o la gestión de los fondos europeos. "Tenemos que ser un partido capaz de tener una voz dentro de la diversidad que tiene este país", ha indicado.

BUSCAR EL MEJOR MOMENTO

"Las diferencias no vienen por quién gobierna, sino por las realidades de cada territorio, pero tiene que haber un mínimo común denominador que aceptemos todos, eso es lo que hay que lograr a partir de ahora", ha resumido.

Eso sí, ha reconocido que "el momento complicado" por la excepcionalidad provocada por la Covid, los fondos europeos y la suspensión de las reglas fiscales. "Por lo tanto, hay que ver cuál es el mejor momento para poderlo hacer, pero tenemos que asumir la responsabilidad de tener un proyecto que pueda valer para el conjunto de España".