El 45,2% de vascos apoya reconocer Euskadi como nación, pero solo la mitad quiere que se incluya la autodeterminación

Un 45,2% de los vascos está a favor del reconocimiento del estatus de nación para Euskadi, y un 25% de la ciudadanía vasca cree que dicho reconocimiento debería implicar el derecho de autodeterminación, mientras que el 74,1% de los vascos manifiesta seguir con "poco o ningún" interés en el debate sobre la reforma del autogobierno. Además, solo un 28,8% expresa "grandes deseos de independencia", frente al 61,3% que asegura tener pocos o ningún deseo de secesión, según los datos del último Euskobarómetro presentado este jueves en Bilbao.

El estudio, que elabora el equipo del Departamento de Ciencia Política de la UPV/EHU que dirige Francisco José Llera, ha sido realizado en función de los resultados de 1.200 entrevistas realizadas en domicilios vascos entre los pasados días 15 de octubre y 9 de noviembre.

Según la encuesta, el 33,4% de los entrevistados dice seguir "con poco interés" el debate sobre la reforma del autogobierno, y un 40,7% afirma que no tiene ningún interés en el mismo, frente al 22,7% que asegura seguirlo con mayor o menor interés. Ni siquiera entre los nacionalistas concita un interés mayoritario (34,4%) y son los votantes de EH Bildu (38,2%) y, en menor medida, del PNV (26,2%) los más interesados. Sin embargo, el desinterés mayoritario es transversal y afecta tanto a nacionalistas (62,5%), como no nacionalistas (83,1%), y a todos los electorados, desde el 57% de EH Bildu hasta el 100% de Ciudadanos.

Preguntados sobre el reconocimiento o no del estatus de nación para el País Vasco, un 45,2% de los vascos está a favor y un 37,7% en contra, mientras que el 17% no se pronuncia al respecto. Entre quienes apoyan tal reconocimiento, el 55% piensa que debiera implicar el derecho de autodeterminación, mientras que un 34,8% se conformaría con la convivencia plurinacional, y un 10% no se decanta.

Ese 55% equivale a una cuarta parte (25) de la ciudadanía vasca, y son el 77% de los votantes de EH Bildu, el 17,8% de los de Elkarrekin Podemos y el 12,2% de los del PNV o el 41,7% de los nacionalistas.

Por otro lado, un 76,4% de la ciudadanía vasca sigue mostrándose "relativamente satisfecha" con el Estatuto de Gernika, cuya reforma se está abordando actualmente en la Ponencia de Autogobierno del Parlamento vasco, mientras que los insatisfechos representan el 16%. Con todo, los satisfechos siguen divididos entre el "criticismo (38,2%) y el optimismo (38,2%), con un ligero avance interanual de los primeros en detrimento de los segundos.

Transcurridos 39 años desde la celebración del referéndum que ratificó la aprobación del actual Estatuto de Gernika en el País Vasco, de celebrarse hoy un nuevo referéndum estatutario el sí (51%) contaría con la mayoría del censo que votó afirmativamente en el de 1979 (53%), con una recuperación casi continuada de 21 puntos en los cuatro últimos años. Por el contrario, el voto negativo de hace 39 años (3%) seguiría superándose (6,7%), con un retroceso interanual de 13 puntos a costa del abstencionismo de entonces (la abstención alcanzó el 41% en 1979).

Al ser preguntados por las alternativas al actual estatus de autogobierno, un 21% apuesta por "dejarlo como está" (con un retroceso de un punto respecto a la oleada de octubre) y un 33% se conforma con completar las transferencias (-3 puntos). Los encuestados que optan por reformarlo y ampliar el autogobierno alcanzan el 25% (-3 puntos), mientras que un 11% se decanta por "una posición de ruptura soberanista" (+2 puntos).

La fórmula autonómica para la organización territorial del Estado es la preferida del 36% de los encuestados (-1 punto desde el anterior semestre) y desean un escenario federal el 28% (-1 punto). Por la independencia opta el 25% (+2 puntos) y por el centralismo el 5%.

Independientemente de la fórmula política del autogobierno vasco, un 28,8% de la ciudadanía vasca expresa "grandes deseos de independencia", con una "gran estabilidad interanual", una opinión que expresan el 84,9% de los votantes de EH Bildu y el 20% de los del PNV. Frente a ello, el 61,3% de la sociedad vasca dicen tener pocos (24,5%) o ningún (36,8%) deseo de independencias.

En la hipótesis de una Euskadi independiente, un 25% cree que se viviría mejor y un 33%, peor, mientras que un 20% sostiene que "las cosas no cambiarían" y un 14% no sabe exactamente por qué decantarse, según recoge el estudio.

Si se celebrara un referéndum de independencia, el 'no' alcanzaría el 39%, lo que supone 8 puntos menos que hace seis meses, mientras que el 'sí' se mantendría en el 32%. Un 15,6% se abstendría y un 13% no expresa preferencia.

El informe precisa, no obstante, que los votantes a favor se reducirían al 26% si la independencia supusiera una salida de la UE y al 23% si significara una pérdida de posiciones en el mercado español.

Además, preguntados sobre el ámbito de decisión en caso de un referéndum de autodeterminación, un 68% de los vascos apuesta porque el ámbito de decisión sea el del conjunto de la ciudadanía vasca, frente al 15% que defiende que sea el de cada territorio.

El Euskobarómetro constata una "división crónica" en la sociedad vasca entre nacionalistas (el 42,2% de los encuestados) y los no nacionalistas (el 53,7%), aunque con un retroceso semestral de tres puntos entre los primeros y un aumento de igual cuantía en los segundos.

Con un retroceso semestral de 3 puntos, el 61,6% de los vascos mantienen la compatibilidad de las identidades vascas y española. El "españolismo extremo" se reduce al 3,2% y el "exclusivismo vasquista" es de un 30,3%, con un reforzamiento semestral de 2 puntos.

HABLAR DE POLÍTICA

Tras los cambios positivos experimentados por este indicador en los últimos cuatro años y aunque con leves oscilaciones, en el último año largo y por tercer semestre consecutivo retrocede (-19,1 puntos) el sentimiento de libertad para hablar de política, dejando de ser mayoritario (38,9%).

Al mismo tiempo, se refuerzan las minorías de los que dicen poder hacerlo de forma selectiva con algunos (40,8%) y aquellos que dicen no poder hacerlo con nadie (19,7%).

Por otro lado, retrocede por primera vez (-6 puntos), la mayoría de la ciudadanía insatisfecha (74,8%) con el funcionamiento de nuestro sistema democrático, frente a la minoría satisfecha (23%), que siguen situándonos por debajo de la media española y de la UE. De nuevo, tanto nacionalistas (77%), como no nacionalistas (74%) reiteran su insatisfacción mayoritaria, aproximándose en sus percepciones.

Este sentimiento mayoritario de malestar democrático es compartido por casi todos los electorados, desde el 50% de Ciudadanos hasta el 90,7% de EH Bildu.

De celebrarse hoy un nuevo referéndum constitucional el sí contaría con el apoyo del 34,8% de los encuestados, de forma que se recuperaría 10,5 puntos, frente al 24,3% que mostraría su rechazo, lo que retrotrae a la situación anterior a la crisis de los últimos años y, sobre todo, al apoyo obtenido en el referéndum constitucional de 1978.

La opinión favorable es, relativamente, más apoyada entre los no nacionalistas (41%), pero es compartida también por algo más de uno de cada cuatro nacionalistas (28%).

Por su parte, el voto negativo, aunque sigue siendo superior al de hace 30 años, retrocede significativamente (-10 puntos en el último año), tanto entre los nacionalistas (34%), como no nacionalistas (17%).