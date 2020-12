Los vecinos de La Cañada vuelven a protestar contra los cortes de luz

Madrid, 3 dic (EFE).- Centenares de personas se manifiestan este jueves en la Puerta del Sol, frente a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, para exigir que "se cumpla" el pacto regional por la Cañada Real y para denunciar nuevamente las "penurias" que atraviesan por los cortes de luz que sufren desde hace dos meses.

La concentración, convocada por vecinos afectados con el respaldo de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAMV) y de formaciones como Más Madrid, se celebra este jueves en la Puerta del Sol después de otra convocatoria el lunes 30 de noviembre frente a la Consejería de Vivienda de la Comunidad de Madrid, a la que precedieron varias manifestaciones.

Cristina Pozas, vecina del sector 5 de la Cañada Real, explica a Efe que hay "muchísimos más vecinos" que el lunes, y augura que "cada vez vamos a ser más porque no nos dan solución y no nos dan respuesta" a los cortes de luz que sufren "desde hace dos meses" en los sectores 5 y 6.

Calcula que son alrededor de 500 personas -"y más que están llegando"-, algunas llegadas con autobuses fletados desde el asentamiento, para reivindicar que "se cumpla" el pacto regional por la Cañada Real Galiana, firmado en 2017 por la Delegación del Gobierno en Madrid, la Comunidad de Madrid, los Ayuntamientos de Coslada, Madrid y Rivas Vaciamadrid y por los grupos políticos con representación en la Asamblea regional.

El pacto, dice Pozas, "reconoce el suministro a todas las personas que vivimos" en la Cañada Real tanto de "luz, como de agua y asfaltado".

"El único que se ha cumplido es el asfalto", apostilla esta vecina que asevera que "hemos dado un retroceso nunca jamás visto en la Cañada Real en 50 años; jamás ha habido una política tan agresiva hacia las personas que vivimos aquí".

Con consignas como 'Queremos pagar la luz', 'Cumplimiento del pacto regional', 'La Cañada no es droga' o 'Solución ya para 3.600 niños y niñas' sin suministro eléctrico, Pozas relata las "penurias" de "no tener agua caliente" por estos cortes, motivados supuestamente por las conexiones ilegales a la red eléctrica de plantaciones de marihuana que hay en la zona.

"Los niños están perdiendo el trimestre escolar; los adolescentes no están pudiendo concertar online con las clases a través de internet, no están pudiendo asistir a ellas. Estamos pasando mucho frío, no podemos cocinar, hay gente mayor enferma con máquinas de oxígeno que no pueden conectar", explica Pozas.

También hay personas con medicamentos que precisan neveras y "no tenemos donde guardarlos"; gente mayor "pasando mucho fío" y niños "cogiendo neumonía".

"Hay informes de pediatras", agrega esta vecina del sector 5, que indican "que han aumentado los casos de niños con neumonía en plena pandemia".

"Por favor, esto no hay por dónde cogerlo, es increíble que esto esté pasando, y llevamos dos meses. Ya está bien", subraya.

El 22 de octubre pasado, los grupos de Más Madrid en la Asamblea de Madrid y en el Ayuntamiento de la capital se reunieron con el comisionado de la Cañada Real para reclamarle "soluciones de emergencia" para el problema.

Unos días después, el 27 de octubre, el pleno del Ayuntamiento aprobó por unanimidad una moción de urgencia por la que se comprometió a adoptar "soluciones de emergencia" para dichos cortes de luz en la Cañada Real.

La portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Sanz, ha alegado este jueves a preguntas de los periodistas que "lógicamente la respuesta estructural a este problema tiene que partir desde ese Comisionado (regional), que es quien coordina todas las actuaciones relativas a la Cañada Real" y también desde "el plan de choque que el delegado del Gobierno en Madrid (José Manuel Franco) anunció pero del que no hemos tenido más noticias desde entonces".

"Tendrá que concretar en algún momento en qué consiste ese plan de choque y ver exactamente cuáles son las medidas. Por nuestra parte, desde luego, el Ayuntamiento de Madrid lo que está ofreciendo es todos los recursos sociales a las familias que puedan estar en una situación de vulnerabilidad, y así lo seguiremos haciendo", ha apuntado la delegada de Portavoz, Seguridad y Emergencias en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

Ha añadido que, tras producirse distintas reuniones "a lo largo de estas semanas", mañana habrá un nuevo encuentro "con el Comisionado, con el Ayuntamiento de Madrid y con las empresas afectadas", en el que "se va a tratar todos estos aspectos, pero como digo el problema de fondo lo tiene que liderar ese Comisionado de Cañada Real".

"Por nuestra parte todo el apoyo del mundo tanto desde el punto de vista de seguridad, con nuestra Policía Municipal en las actuaciones que se nos requiera, como también en la parte social de atención por parte de los servicios sociales municipales a cualquier familia que esté en situación de vulnerabilidad en esa zona", ha reiterado Sanz.