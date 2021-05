Veinte años de disparos que mataron a un hombre bueno pero no callaron su voz

Zaragoza, 6 may (EFE).- Tal día como hoy de hace veinte años, tres disparos por la espalda acabaron en Zaragoza con la vida del entonces presidente del PP en Aragón, Manuel Giménez Abad, un hombre dialogante, pactista y eminentemente bueno cuya voz, no obstante, sigue plenamente viva, tal y como se ha demostrado en el homenaje que se le ha rendido, a él y a la palabra, en las Cortes de Aragón, donde era diputado.

Representantes de todas las instituciones autonómicas han vuelto a arropar, como cada año desde 2001, a Manuel y a Borja, los hijos del político asesinado, en un acto en el que las palabras concordia, democracia, pacto, acuerdo, diálogo y ley han sido repetidas por todos los intervinientes.

Borja, con 17 años, acompañaba a su padre aquella tarde de domingo de hace veinte años a ver un partido del Real Zaragoza en La Romareda, cuando un pistolero de ETA lo atacó por la espalda y lo mató. El nombre de la calle, irónicamente, Cortes de Aragón, lugar que fue su casa y paradoja que puso en pie a toda una sociedad contra las ideas de los asesinos.

"Una parte de mi vida quedó en el pasado", ha dicho Manuel Giménez Larraz, quien ha recurrido al célebre verso de Joaquín Sabina "no hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás sucedió" para revisitar las cosas que no han sucedido desde entonces: que su padre conociera a sus nietas; que pescara más truchas en el río Ara; que subiera a las cumbres de los Pirineos, como avezado montañero que era, a contemplar desde arriba lo pequeños que son los problemas diarios, que siguiera influyendo en la política para la cimentación del Aragón con el que soñó.

Todo eso le robaron a Manuel Giménez Abad y a su familia, pero lo que ETA no pudo borrar fue, ha dicho su hijo, el cariño y respeto por sus profundos valores cívicos y su manera de entender la política y la vida.

En estos tiempos de "ruido ensordecedor" y "dogmas" es especialmente importante esta manera de entender la política, desde una moderación "cada vez más desprestigiada" y que constituye, también, parte de la identidad aragonesa, ha dicho Manuel.

Por eso, ha agregado que la violencia, en democracia, hay que condenarla siempre, "venga de donde venga" y "tenga la intensidad que tenga".

Su padre murió "defendiendo valores cívicos" que detestaban quienes lo mataron y quienes, ahora, los jalean y han sido reinsertados en la vida pública, ha lamentado.

"Epígonos de ETA", ha asegurado por su parte el presidente de Aragón, Javier Lambán, cuyos derechos hay que respetar pero cuyo relato actual, "falsea la realidad".

Frente a estos individuos, ha agregado el presidente, los demócratas están obligados a "recordar a las víctimas y a acompañar a sus familias con prudencia y mesura".

"Mientras no se arrepientan y no pidan perdón, nadie nos podrá impedir que deseemos que no haya ni un segundo de paz hasta el final de sus vidas. Que la memoria de las víctimas los acompañe y torture siempre", ha deseado Lambán.

También ha intervenido en el acto el presidente de las Cortes, Javier Sada, quien ha recordado aquella tarde que "nos rompió el alma y nos robó la libertad". Manolo era un hombre, ha rememorado, que ansiaba la libertad y la amaba a través de la palabra.

El final de la banda trajo la paz pero, no obstante, no fue el final del sufrimiento de las víctimas, cuya "postura generosa" contribuyó al reforzamiento de la democracia y del estado de derecho, y la sociedad está obligada a salvaguardar su memoria, según Sada, y a propiciar una "imprescindible justicia", que en el caso de Giménez Abad, "después de una larga espera, parece cercana".