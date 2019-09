La oposición venezolana en Nueva York pide más apoyo a Guaidó: "Seguimos en pie"

Varios representantes de la oposición al Gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela reclamaron este martes en Nueva York más apoyo internacional para el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, reconocido por 57 países como presidente encargado, quien aseguró en un video grabado que su compromiso sigue "en pie".

El embajador en EE.UU. del Gobierno "interino" de Venezuela, Carlos Vecchio; el coordinador de la Organización de Estados Americanos para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos, David Smolansky; y la activista Lilián Tintori participaron esta mañana en el foro Concordia en una sesión sobre la situación de su país.

Se había anunciado que intervendría Guaidó de manera remota y lo hizo a través de un vídeo grabado para el encuentro, de unos tres minutos, en el que aseguró que su "compromiso está al máximo con el pueblo, a pesar de los riesgos, para conquistar el cese de la usurpación, lograr una transición y elecciones de verdad".

"A pesar de las amenazas y la persecución por parte de la dictadura, hemos resistido y nos mantenemos de pie. Hemos asumido con el respaldo de la gente y sobre todo nuestra institución, nuestra Constitución, la presidencia encargada. Contamos con el reconocimiento de 57 países y seguimos sumando más apoyo", dijo.

"Venezuela necesita apoyo de la comunidad internacional para desmantelar el régimen criminal que tiene a los venezolanos sometidos a la pobreza, el hambre, la violencia, un flujo migratorio sin precedentes, en estado de vulnerabilidad", exhortó Guaidó.

Coincidiendo con la Asamblea General de la ONU, el jefe del Parlamento venezolano señaló que aunque Nicolás Maduro "no está en Nueva York, toda la delegación del Gobierno tratará de confundir", y por eso ha enviado a sus representantes "del Gobierno legítimo, no solo para visibilizar la crisis, sino para buscar soluciones".

En ese sentido, Vecchio sostuvo que los venezolanos no han tirado la toalla y llamó a "incrementar la presión y expandir la coalición" de países que apoyan el "cambio" en el país caribeño, "no solo Estados Unidos, Canadá y Latinoamérica; también Europa".

No obstante, reiteró que Estados Unidos es "uno de los aliados más importantes de Venezuela" y tras la salida de John Bolton como asesor de seguridad nacional del Gobierno de Donald Trump, se mostró "dispuesto a trabajar con cualquiera que designe" el mandatario, al que agradeció que use "no solo palabras, sino acciones".

Respecto al proceso negociador entre el Gobierno y la oposición facilitado en Oslo por Noruega, vía que ahora mismo está bloqueada, Vecchio dijo que "Maduro decidió abandonar" y lo culpó de su "fracaso", mientras que a su juicio Guaidó "actuó de buena fe" al proponer un gobierno de unidad nacional.

Smolansky hizo hincapié en la magnitud del flujo migratorio, unos 4,3 millones de venezolanos "desesperados" que realizan largos trayectos, y agradeció el "gran esfuerzo" de Colombia para regularizarlos.

Asimismo, lamentó que se trata de un conflicto "geopolítico: no solo le interesa a Maduro seguir en el poder, sino a sus aliados externos Cuba, Rusia, Turquía, incluso China, y a los negocios del tráfico de droga y la minería ilegal", agregó.

Por su parte, la activista Tintori recordó que su esposo, el líder opositor Leopoldo López, estuvo en la cárcel cinco años tras denunciar a Maduro y remitió a las palabras del expresidente español Felipe González: "Para ver si un país es una dictadura, mira si hay presos políticos".

Cuantificándolos actualmente en 500 personas, Tintori recordó que al problema de los presos se suman "la crisis humanitaria, el bloqueo de medicinas y comida, y el de los sueños de la oposición". "Necesitamos a todo el mundo, siempre estamos abiertos a sumar", urgió.