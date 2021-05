Venezuela consigna ante la CPI libro de sanciones para su denuncia contra EE.UU.

Caracas, 18 may (EFE).- Venezuela consignó ante la Corte Penal Internacional (CPI) un libro y un artículo sobre la imposición de sanciones escrito por Richard Nephew, asesor del expresidente de EE.UU. Barack Obama y actual funcionario de Joe Biden, a fin de aportar más elementos a su denuncia contra Washington por esas medidas, informó este martes el canciller, Jorge Arreaza.

"Ayer consignamos oficialmente ante la Corte Penal Internacional el libro 'El Arte de las Sanciones' (The Art of Sanctions, en inglés) y el artículo 'Evaluando la Aproximación a las Sanciones de la Administración Trump: Venezuela' (Evaluating the Trump Administration's Approach to Sanctions: Venezuela, en inglés)", dijo el canciller en Twitter.

Agregó que ambos fueron escritos por Richard Nephew, "asesor de Obama y Biden para la imposición de sanciones".

El mensaje estuvo acompañado de una misiva que fue entregada ante la CPI en la que hacen una breve reseña sobre lo que dice el autor.

"Las conclusiones de ambas publicaciones demuestran el carácter criminal de las Medidas Coercitivas Unilaterales, cuyo fin, como confiesa el autor, es: 'generar dolor'. Nephew alaba a la Administración (de Donald) Trump por su política de sanciones contra Venezuela, pero reconoce que no dieron resultado", apuntó.

Arreaza destaca también que esta documentación permite "demostrar" que las sanciones adoptadas por EE.UU. a Venezuela "constituyen un crimen de lesa humanidad", por lo que pidió a la fiscal jefe de la corte, Fatou Bensouda, incorporarlos al examen preliminar que se desarrolla en torno a este asunto.

En febrero de 2020, Venezuela denunció a EE.UU. ante la CPI por las sanciones contra su economía y reclamó a la fiscal que abra una investigación contra Washington por "crímenes de lesa humanidad".

Arreaza aseguró entonces que las medidas de Estados Unidos tienen como víctima fundamental a la "población civil venezolana que ha muerto, que ha sufrido enfermedad y obstáculos para su alimentación", explicó el canciller en una rueda de prensa posterior a la presentación de la denuncia.

El Gobierno venezolano que, a su vez está siendo evaluado por la CPI por denuncias de crímenes de lesa humanidad, también ha presentado otros informes para sumar a denuncia contra EE.UU.